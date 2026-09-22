Nutrizione, integrazione e qualità della vita nel percorso oncologico saranno al centro della seconda edizione di “Benessere e salute 2026 – Dall’oncologia all’oncologia integrata”, in programma sabato 3 ottobre, dalle 8.30, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo. L’appuntamento, promosso dalla Federazione italiana donne arti professioni affari (Fidapa) Business and Professional Women (Bpw) Italy – sezione Palermo Mondello, con il sostegno dell’Ordine dei medici di Palermo, riunirà specialisti di diverse discipline per approfondire il ruolo di alimentazione, nutrizione e approcci integrati nel percorso del paziente oncologico.





Responsabile scientifica è la biologa nutrizionista Alessia Calandra, componente Fidapa Palermo Mondello. Il confronto partirà dal rapporto tra alimentazione, microbiota e prevenzione per affrontare glutine, disbiosi e istamina, lipedema e linfedema, alimentazione antinfiammatoria, micoterapia funzionale e modulazione epigenetica nell’era dell’esposoma.

La giornata sarà articolata in due sessioni, “Nutrizione ed integrazione” e “Terapie integrate in oncologia”. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sull’impiego della vitamina C e dell’ipertermia, sull’ozono durante il trattamento, sulla modulazione dell’ossigeno, sulla nutrizione oncologica integrata e sulla riprogrammazione cellulare. Spazio anche all’oncoematologia, alla medicina integrata nella rete oncologica, alle innovazioni in radioterapia, alla self compassion, alla ginecologia e alla riabilitazione oncologica.





La presentazione e gli obiettivi del convegno saranno affidati ad Alessia Calandra. Previsti i saluti del presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, della presidente della Fidapa Palermo Mondello Diana Giammarresi, del sindaco della Città metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Palermo Alberto Firenze, del rettore dell’Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri e del presidente dell’Ordine dei biologi di Palermo Alessandro Pitruzzella.

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