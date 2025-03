Una storia d’amore, al di fuori della famiglia, con Elettra Lamborghini. O, meglio, con una sua sosia.

Dopo il successo, con oltre un milione di visualizzazione del brano “Baby mi piaci”, esce il nuovo singolo con videoclip del cantante palermitano Gaetano Cordaro intitolato “Today”.

GUARDA VIDEOCLIP: https://www.youtube.com/watch?v=rSvmI55u7OQ





Gaetano Cordaro – che nella vita non artistica lavorava anche come fornaio e come corriere – mantenendo il suo stile “trap-lodico” in chiave contemporanea, gioca tanto con l’ironia e le simbologie, nel parlare di amore, ricchezza e tradimenti in famiglia e fra amici.

«Il mio – racconta – è un messaggio di risposta contro chi negli anni mi ha visto cambiare. Secondo me in meglio. Perché ho saputo trovare una mia dimensione di vita a cui non sembravo inizialmente destinato. Ai giovani consiglio di realizzare i sogni. Non fatevi fermare da nessuno».

Mixato negli studi di Piero Sala, diventato un punto di riferimento in Sicilia, il videoclip di “Today” si caratterizza per la presenza di Elena Barta, sosia ufficiale della presentatrice e cantante Elettra Lamborghini.

Il brano è stato scritto a quattro mani da Emanuele Marcellino, già autore del precedente successo “Baby mi piaci”, con lo stesso Gaetano Cordaro.





