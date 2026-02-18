La risposta del quartiere si è tradotta in 410 prestazioni sanitarie erogate in una sola giornata. L’Open Day Itinerante della Prevenzione dell’ASP di Palermo, organizzato ieri allo ZEN nella scuola “Giovanni Falcone” di via Pensabene, ha trasformato per alcune ore l’istituto in un punto di riferimento per salute, informazione e servizi gratuiti.

Gli screening oncologici – mammografie, Pap test, HPV test e Sof test – hanno registrato una buona adesione, così come i controlli cardiovascolari, che con 90 prestazioni rappresentano uno dei dati più rilevanti della giornata. Numerose le vaccinazioni, gli screening del melanoma, i test per le malattie infettive sessualmente trasmesse e i controlli diabetologici, così come quelli audiometrici.





Significativa anche la partecipazione alle attività dedicate ai bambini, con screening visivi e logopedici, e agli interventi di prevenzione del randagismo e del benessere animale: 77 le prestazioni effettuate in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. A completare l’offerta, lo sportello amministrativo e il punto informativo del PNES, il Programma Nazionale di Equità nella Salute, rivolto ai cittadini più fragili.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone”, con la I Circoscrizione del Lions Club 108YB Sicilia, con il Rotary Club e con l’Associazione Serena a Palermo, a conferma di una rete territoriale che mette insieme istituzioni, scuola e volontariato.

Nell’ambito delle 36 giornate previste nel primo semestre del 2026, il calendario dell’Open Day Itinerante prosegue con la prossima tappa in programma sabato 28 febbraio a Cefalù.

