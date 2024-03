Open day dei corsi serali all’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice mercoledì 27 marzo alle ore 17.30 nella sede centrale di via Barresi.

“Apriamo le porte della scuola agli adulti che vogliono conoscere la nostra offerta formativa e fare un’esperienza di laboratorio nella stessa serata – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – Il diploma si può conseguire in tre anni; è previsto il riconoscimento dei crediti e l’accorciamento del percorso formativo per il conseguimento dello stesso diploma. Gli indirizzi sono: Enogastronomia e Sala e vendita. Presentiamo le opportunità formative della scuola per accompagnare chi è rimasto fuori dal circuito dell’istruzione e formazione a una scelta consapevole e coerente con le proprie aspettative e attitudini”.

La scuola, che ospita il corso serale indicato per tutte le persone maggiorenni, sia di cittadinanza italiana che straniera, comunica l’opportunità di conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore, e dedicherà a chi non è in possesso dello stesso titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, un pomeriggio di ampia illustrazione per il raggiungimento di un obiettivo importante per la formazione scolastica.

