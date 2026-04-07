Prosegue il programma dell’Open Day Itinerante della Prevenzione promosso dall’ASP di Palermo, che nel mese di aprile farà tappa in cinque diversi centri della provincia, con l’obiettivo di avvicinare sempre più i servizi sanitari ai cittadini. In questa nuova programmazione, le attività saranno sempre più integrate con le Case della Comunità, con l’obiettivo di avvicinare la popolazione al modello della medicina di prossimità e favorire una maggiore conoscenza e fruizione dei servizi territoriali offerti dalle nuove strutture realizzate con fondi del PNRR.





Il calendario prenderà il via giovedì 9 aprile a Valledolmo, nella Casa della Comunità di via Stagnone 49, per poi proseguire martedì 14 aprile a Castelbuono, in piazza Margherita. Dal 17 al 19 aprile l’iniziativa raggiungerà Lampedusa, dove le attività saranno integrate con l’Alcohol Prevention Day, in un’ottica di promozione della salute e sensibilizzazione sui corretti stili di vita. Il programma continuerà martedì 21 aprile a Carini e si concluderà martedì 28 aprile a Villafrati, entrambe nelle Case della Comunità.





In ogni tappa i cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione ai principali servizi di prevenzione: screening oncologici (mammografia, Pap test, HPV test e distribuzione del Sof test), controlli di prevenzione cardiovascolare e diabetologica, screening audiometrico, vaccinazioni, test per le malattie infettive sessualmente trasmesse, attività pediatriche con screening visivo e logopedico, consulenze psicologiche e sportello amministrativo. Prevista, inoltre, un’area dedicata alla prevenzione del randagismo e al benessere animale.

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