I Country People Palermo saranno impegnati stasera alle ore 19.30 in un open day di country line dance.

Appuntamento presso Palestra Z Fitness di via Don Orione, 14/16 di Palermo.

Facile e divertente per tutta la famiglia, un’occasione per divertirsi con bella musica, imparare i primi passi e fare nuove amicizie immersi in un’atmosfera americana.

Primo e unico gruppo di ballo a Palermo e dintorni realizzato dall’insegnante Valentina Lunetto certificata e con esperienza pluriennale su campo nazionale, direttamente da Genova e Roma é tornata a Palermo per portare la magia di questa nuova disciplina di ballo: la country line dance.

Per partecipare basta chiamare il 351 7818642

Luogo: Palestra Z Fitness , Via Don Orione , 14

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