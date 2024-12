Si è costituita lo scorso 30 giugno a Marineo l’associazione culturale “Onofrio Sanicola” per volontà della famiglia e di alcuni amici del compianto “oprante” e sostentore di quel teatro dei pupi e più in generale del teatro di figura, oggi patrimonio immateriale dell’Unesco.

Il primo nucleo dell’associazione costituito da Antonino Triolo, Ciro Straropoli, Lucilla Benanti, Benedetto Rossi, Giuseppe Muratore, Maria Teresa Di Marco e Antonetto Provenzale ha eletto il consiglio direttivo e le varie cariche: presidente Giuseppe Muratore, presidente onorario Giovanni Sanicola, designato dagli eredi di Onofrio Sanicola, vicepresidente Benedetto Rossi e segretaria Lucilla Benanti. L’associazione ha sede in Marineo.

Il maestro Sanicola (nella foto), lo ricordiamo svolse l’attività di oprante per più di quarant’anni tra Milano, Roma, Monreale e Marineo sua città natale.

Figura singolare nel variegato mondo dell’opera dei pupi, Onofrio Sanicola si è contraddistinto per la sua poledrica personalità coltivando molteplici interessi, instancabile animatore culturale ha fondato il periodico d’informazione, cultura e turismo “Il Guglielmo” che ha avuto grande diffusione a Monreale e Marineo.

Grande sostenitore della tradizione, ha combattuto tante battaglie in difesa del teatro organizzando convegni, dibattiti, incontri a tema, ma, al tempo stesso ha avuto il coraggio di apportare ad esso notevoli innovazioni. L’associazione culturale nasce con l’intento di praticare, diffondere e promuovere la cultura del teatro dei pupi, del teatro di prosa, della gestione e divulgazione del patrimonio librario privato degli eredi del maestro marinese. Tra gli obiettivi dell’associazione vi sono la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico monumentale, ambientale e paesaggistico del territorio di Marineo.

L’allestimento di un teatro museo dell’opera dei pupi con il teatrino, i pupi e le scenografie messi a disposizione dalla famiglia per renderli fruibili in uno spazio prestigioso; la promozione della pratica dell’opera dei pupi con l’organizzazione di corsi di costruttore di pupi, scenografo e attività connesse alla realizzazione di spettacoli teatrali. Questi gli scopi principali, ma anche iniziative editoriali, ricerce, convegni e manifestazioni finalizzate al coinvolgimento delle giovani generazioni. Animazione ed attività aggregative rivolte a bambini e ragazzi per favorire un armonico sviluppo educativo.

La presenza di Benedetto, figlio del puparo Enzo Rossi amico e collaboratore di Onofrio Sanicola rappresenta la continuità di un’esperienza, quella dell’opera dei pupi a Monreale molto significativa, un ponte tra due realtà impegnate alla salvaguardia di questo nostro patrimonio.

Nell’assemblea di giorno 1 dicembre l’associazione ha accolto la richiesta di Andrea Sanicola e Ruzena Ruzickovà rispettivamente figlio e moglie di Onofrio Sanicola, di voler fare parte attiva dell’associazione accolta all’unanimità. Nella stessa assemblea, in seguito alle dimissioni del Presidente Giuseppe Muratore è stato eletto il nuovo presidente dell’associazione Andrea Sanicola. Inizia così un nuovo percorso nel segno della continuità di una passione tramessa dal maestro Sanicola, frutto dell’impegno comune di voler dare uno spazio prestigioso ai suoi pupi a coronamento di un sogno che finalmente si realizza.

Luogo: MARINEO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.