PALERMO, 13 NOVEMBRE 2024 – “I consulenti tecnici nominati dalla Procura di Termini Imerese confermano che i cinque operai che il 6 maggio scorso hanno perso la vita mentre lavoravano alla rete fognaria di Casteldaccia erano senza dispositivi di sicurezza. Una notizia che lascia sgomenti e che testimonia, ancora una volta, quanto lo scarsissimo rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia diffuso nel Paese. Auspico che questa notizia faccia finalmente aprire gli occhi a un Governo che da due anni a questa parte si riempie la bocca di frasi roboanti ma che sul punto non è riuscito a invertire la rotta, come testimoniano i recenti dati dell’Inail. Si apra subito un tavolo di confronto tra tutte le forze politiche presenti in Parlamento, tanto di maggioranza quanto di opposizione, per giungere in breve tempo a soluzioni condivise. Basta fare gli ignavi, basta morti sul lavoro”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Davide Aiello.

Luogo: CASTELDACCIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.