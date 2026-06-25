“Alla luce dell’ennesima tragedia sfiorata chiediamo che la macchina dei controlli vada potenziata perché mancano gli ispettori e così si mettono a rischio i lavoratori nei cantieri e la tragedia sfiorata in un cantiere di un istituto scolastico a Godrano, dove un operaio



rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione, potrebbe confermarlo anche se attendiamo l’esito dell’indagine”. Lo dicono in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D’Anca il segretario della Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese, che aggiungono: “La congiuntura tra l’eccessivo caldo di questi giorni e i termini per la scadenza dei lavori previsti con il Pnrr determina una corsa contro il tempo per la consegna dei lavori mettendo a rischio la sicurezza con cali di attenzione che possono essere fatali come stava per succedere a questo giovane ragazzo di soli ventisei anni. È necessario che rispetto a queste emergenze legate alla scadenza dei lavori e alle eccessive temperature si potenzi l’interlocuzione con le stazioni appaltanti anche alla luce delle responsabilità che rivestono per trovare delle soluzioni come lo silittsnento della scadenza e il posticipo del l’acoro nelle ore più fresche. Rispetto al problema dell’eccessiva temperatura chiediamo inoltre che venga snellita la procedura burocratica di applicazione del decreto caldo da parte dei comuni perché l’attuazione e’ troppo farraginosa , serve un norma che comporti l’automotismo ovvero che preveda che al superamento di una data temperatura bisogna fermare i lavori perché solo così è possibile fare prevenzione e tutelare i lavoratori “

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