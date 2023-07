Federico Calvo in arte EYEN, tramite l’influenza del padre trombettista e a quella del fratello maggiore EDOBASS, sua continua fonte di ispirazione, si avvicina molto giovane alla musica urban, in particolare al mondo dell’hip hop; lo fa come beatboxer, partecipando a vari contest in giro per l’Italia ed esibendosi in strada come busker.

L’ironia è l’elemento che contraddistingue fortemente la personalità ed i testi di Eyen, un modo di esorcizzare i problemi e le difficoltà della vita cercando di non prendersi troppo sul serio.

Leggerezza ( ma non troppa) e sarcasmo contraddistinguono anche l’ultimo suo singolo OPS,in uscita il 28 giugno, prodotto musicalmente da suo fratello Edobass e che vede il feat. dell’ELFO. Una combo a dir poco particolare, uniti innanzitutto da una grande stima reciproca.

Ascolterete un pezzo con sonorità nuove per entrambi, tecno house alla base, cassa dritta ed un testo esplicito ed irridente.

