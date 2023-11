Con Determinazione Dirigenziale n. 14194 del 21 novembre 2023 l’Amministrazione comunale rendeva noto che nel periodo autunno/inverno e fino a nuova disposizione, i giardini e i parchi comunali osservano i seguenti orari di apertura e di chiusura: per le strutture fornite di adeguato impianto di illuminazione artificiale l’apertura avverrà alle ore 7.00 e la chiusura alle ore 18.30, altrimenti l’orario di chiusura rimarrà quello delle ore 17.00.

Il 2 novembre 2023 il Presidente dell’ottava circoscrizione Marcello Longo, a tal riguardo, chiedeva informazioni relativamente all’anticipazione di tre ore della data di chiusura delle ville, senza mai ricevere alcun riscontro.

Da oggi, però, sono stati affissi i nuovi orari di apertura e chiusura delle ville e dei giardini comunali di competenza dell’Ufficio Gestione Verde Urbano:

− Villa Costa, Giardino Rosa Balistreri (Roseto), Villa Garibaldi, Villa Trabia, Giardini Della Zisa: apertura ore 7.00 – chiusura ore 18.30, in quanto forniti di impianto di illuminazione che ne consente la fruizione anche in assenza della luce naturale.

− Parco Piersanti Mattarella (Ex Giardino Inglese), Parterre Falcone/Morvillo, Villa Giulia, Giardino Dei Giusti, Villetta Tricoli: apertura ore 7.00 – chiusura ore 17.00, poiché sprovvisti di adeguato impianto di illuminazione.

“Il 13 novembre 2023 avevamo denunciato la decisione silenziosa e ingiustificata dell’Amministrazione comunale di anticipare gli orari di chiusura delle ville così riducendo, ancora una volta, l’accessibilità agli spazi verdi della nostra città” – ha dichiarato Emanuele Maria Marino, Capogruppo del PD in ottava circoscrizione – “come se già non bastasse la disastrosa gestione delle ville e delle alberature cui assistiamo tutti i giorni”.

“Oggi esprimiamo soddisfazione per l’accoglimento della nostra proposta di estensione degli orari di apertura di giardini e parchi, seppur parziale in quanto per diverse ville dell’ottava circoscrizione rimarrà l’orario di chiusura delle 17.00” – ha dichiarato la Mari Albanese, Presidente della Commissione cultura dell’ottava circoscrizione – “ciò rimane inaccettabile, perché non devono esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B”.

“Chiediamo, dunque, all’Amministrazione comunale – concludono entrambi – di porre in essere tutte le azioni necessarie, a partire dal fornire di adeguati impianti di illuminazione artificiale le ville che ne sono sprovviste, affinché l’orario di chiusura di tutti giardini e i parchi comunali venga disposto alle ore 19:00”.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.