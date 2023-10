Oggi pomeriggio, mercoledì 4 ottobre, alle ore 18:30 nella Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, l’arcivescovo, mons. Francesco Lomanto, ordinerà presbitero Gabriele Conti della parrocchia Cristo Re a Lentini. “Accompagniamo il candidato con la preghiera e invochiamo il dono di sante vocazioni” ha detto monsignor Lomanto. Gabriele Conti, 27 anni, ha acquisito il baccellierato canonico in Teologia alla facoltà San Paolo di Catania.

Il novello presbitero presiederà per la prima volta la Santa messa domani, giovedì 5, alle ore 19:00 nella parrocchia Cristo Re a Lentini. Poi domenica alle 9.30 celebrerà nella parrocchia Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia ad Augusta. Successivamente partirà per Roma dove studierà Teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.