Costruire il futuro delle professione dell’ingegnere, che vede protagonisti soprattutto i giovani, attraverso il confronto

e un dialogo costante tra professionisti, istituzioni, università e mondo produttivo. E’ questo l’obiettivo del convegno promosso e organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal titolo

“Futura Officina per Giovani, Professione et etica”

che approfondirà temi centrali per la professione dell’ingegnere e, più in generale, sulle sfide del futuro del mondo tecnico-professionale, come innovazione tecnologica, sostenibilità e trasformazione digitale

L’assise si terrà domani a Palermo, a partire dalle 15, al Marina convention center,in via Filippo patti 30, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei rappresentanti degli ordini professionali, del rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, e dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana, Francesco Scarpinato

“Abbiamo voluto promuovere questo convegno- spiegano in una nota congiunta il presidente Antonino Sala e là vicepresidente Fabiana Dragotta- per costruire un momento di confronto aperto, capace di coinvolgere non solo gli ingegneri, ma anche i rappresentanti di numerose categorie professionali, convinti che la crescita del Paese passi sempre più dalla collaborazione tra competenze diverse e dalla capacità di fare rete”.

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