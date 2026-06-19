Il consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo ha nominato, nel corso del Consiglio che si è tenuto nella sede dell’Ordine, altri componenti che affiancheranno il presidente Antonino Sala, il segretario Massimo Inzerillo e il tesoriere Francesco De Rosa.

Sono stati nominati Vice Presidenti Fabiana Dragotta e Bruno Lo Torto e poi i responsabili di Dipartimenti che avranno le seguenti deleghe:

Membro del Consiglio della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia Gabriele Lo Cacciato

Referente per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): Fabiana Dragotta

Formazione Professionale Continua Dora Ferreri, Daniela Privitera che si occuperanno di Patrocini, Contributi e Sponsorizzazioni e Francesco

Lipari che si occuperà di Gestione Immobili.

“Rivolgo – ha detto il presidente Sala- un sentito ringraziamento a tutti i colleghi per la disponibilità e lo spirito di servizio. Siamo uniti da una visione chiara, quella di potenziare i servizi per i nostri iscritti e rispondere concretamente alle sfide della nostra professione. A tutti i designati va il mio più caloroso augurio di buon lavoro. Nei prossimi incontri completeremo la squadra con gli altri ruoli e incarichi operativi in programma”

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