Si è svolto sabato scorso, presso il Convento Santa Maria di Gesù dei Frati Minori di Ispica, il Corso di Geotecnica per la determinazione dei valori caratteristici, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, dall’Associazione Geologi Liberi Professionisti della Provincia di Ragusa e in collaborazione con Betontest – Laboratori tecnologici e di ricerca. L’iniziativa ha registrato una partecipazione molto significativa sia in presenza sia in modalità webinar che (nonostante qualche problema di connessione dovuto anche alla massiccia adesione) ha confermato l’interesse crescente verso i temi dell’ingegneria geotecnica e della corretta valutazione dei parametri caratteristici dei terreni.





Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Paolo Mozzicato, presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, affiancato da Giovanni Carnemolla, presidente dell’Associazione Geologi Liberi Professionisti della Provincia di Ragusa, e da Peter Gatt, presidente della Camera dei Geologi di Malta. Nel suo intervento, Mozzicato ha ribadito l’importanza di promuovere formazione specialistica continua e di sostenere la crescita tecnico-professionale dei geologi operanti nel territorio siciliano.

La prima parte del corso, a carattere teorico, è stata affidata al prof. Orazio Barbagallo, che ha illustrato la scelta delle metodologie di calcolo e le differenze tra approccio statistico e approccio geotecnico. Una trattazione chiara e rigorosa, particolarmente apprezzata dai partecipanti, che ha posto le basi per comprendere le logiche che governano la definizione dei valori caratteristici in ambito progettuale.





Nel pomeriggio il focus si è spostato sulle applicazioni e sull’innovazione tecnologica. Il prof. Corrado Monaca, amministratore unico dei Laboratori Betontest, ha presentato i segmenti di ricerca condotti nel territorio ibleo, illustrando i vantaggi delle fondazioni a vite (Geoviti): rapidità di posa, ridotto impatto ambientale, alta efficienza prestazionale. La relazione ha offerto una panoramica aggiornata su soluzioni già adottate con successo in diversi contesti locali.

A seguire, il prof. Barbagallo è intervenuto sul tema della teoria dei piccoli campioni e dei metodi statistici per la stima dei valori caratteristici, fornendo strumenti operativi utili alla pratica professionale quotidiana.

La giornata si è conclusa con una relazione di sintesi dedicata ai metodi di determinazione del valore caratteristico, accompagnata da un’articolata sessione di domande e risposte. Numerosi i professionisti collegati che hanno evidenziato, con i loro interventi, l’esigenza di un continuo aggiornamento tecnico-scientifico su tematiche centrali per la sicurezza delle opere e la gestione del rischio geologico.

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia esprime soddisfazione per l’esito dell’iniziativa e ringrazia relatori, partner organizzativi e partecipanti. Il successo del corso conferma l’impegno dell’Ordine nel promuovere momenti formativi di alto livello, in linea con i più avanzati standard professionali e con le esigenze del territorio.

