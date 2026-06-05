Cosa sta succedendo?

Alle 9:04 ora della costa est degli Stati Uniti (le 15:04 in Italia) di oggi, 5 giugno, il centro di controllo missione della NASA ha ordinato ai quattro astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di entrare nella navicella Crew Dragon attraccata alla stazione e di indossare le tute spaziali.

L’ordine è precauzionale, ma il motivo è concreto: la perdita d’aria nel segmento russo della ISS si sta aggravando, e mentre i cosmonauti russi tentano di riparare la falla, la NASA ha messo l’equipaggio in posizione di evacuazione immediata. Lo riferisce Reuters.

A bordo della ISS ci sono i quattro astronauti della missione Crew-12: le astronaute NASA Jessica Meir (comandante) e Jack Hathaway, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Sophie Adenot, e il cosmonauta russo Andrey Fedyaev. Tutti e quattro si trovano ora all’interno della Crew Dragon “Grace”, in attesa di istruzioni.

La falla che torna: storia di un problema mai risolto

La perdita d’aria non è una novità. Il problema è stato rilevato per la prima volta nel settembre 2019 nel modulo PrK, un tunnel di trasferimento collegato al modulo di servizio Zvezda, cuore del segmento russo della ISS. Quel tunnel collega il modulo Zvezda a un porto di attracco usato dalle navicelle cargo Progress. Da allora, ingegneri di Roscosmos e NASA hanno provato a sigillare le microfratture strutturali con prodotti come il Germetall-1, monitorando il tasso di dispersione atmosferica con cadenza regolare.

Nel 2024, il ritmo di perdita era arrivato a superare quasi un chilogrammo d’aria al giorno. La NASA aveva classificato il problema al livello di rischio più alto. A giugno 2025 sembrava essere arrivata la svolta: le riparazioni avevano prodotto un nuovo segnale di pressione positivo. A gennaio 2026, la NASA aveva poi dichiarato che il modulo aveva raggiunto una “configurazione stabile”, con pressione interna regolare.

La tregua è durata quattro mesi. Il 1° maggio 2026, dopo che i cosmonauti russi avevano scaricato il carico dalla navicella cargo Progress 95, Roscosmos ha rilevato un nuovo calo di pressione nel modulo PrK. Il 21 maggio, la NASA ha confermato ufficialmente che la perdita era ripresa. Il tasso registrato nelle ultime settimane si aggira intorno a mezzo chilogrammo al giorno.

Cosa sta succedendo oggi sulla ISS

La situazione attuale è questa: i cosmonauti russi stanno cercando di riparare la falla, mentre i loro colleghi americano, francese e russo della Crew-12 rimangono in attesa all’interno della Crew Dragon. L’ordine della NASA non è un’evacuazione: è una misura di precauzione che mette l’equipaggio nella condizione di abbandonare la stazione in tempi rapidi se le condizioni dovessero peggiorare ulteriormente.

La ISS orbita a circa 400 chilometri dalla Terra. Un’evacuazione d’emergenza prevede il rientro dell’equipaggio a bordo delle navicelle attraccate, seguite da un ammaraggio controllato. La Crew Dragon è progettata per questo scenario.