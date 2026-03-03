ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta, UniPa, Scuole e Sicindustria alleati per le sfide del futuro

Il Progetto V.I.T.A. si conferma un modello di orientamento innovativo sulle STEM. Dopo aver realizzato 60 workshops nelle Scuole Partner, adesso punta a costruire un ponte concreto tra la formazione tecnico-scientifica in ambito biomedicale e il mondo del lavoro, grazie al successo registrato durante i Welcome Day svolti all’interno del Campus UniPa. Il Progetto, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, è promosso dall’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta di Palermo, in qualità di Soggetto Responsabile, in partnership con l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica (BIND), Sicindustria, Fondazione Hora, La Linea della Palma APL e ben sei Scuole Secondarie: l’I.I.S.S. “Ernesto Ascione” di Palermo, il Liceo Classico “Giovanni Meli” di Palermo, il Collegio Gonzaga, Casa della compagnia di Gesù Palermo, l’ I.I.S.S. “Alessandro Volta” di Palermo, l’I.I.S.S. “Giuseppe Minutoli” di Messina e il Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando (ME).





I “Welcome Day” del Progetto V.I.T.A. si sono realizzati il 24 e 26 febbraio in occasione della Welcome Week UniPa 2026 e hanno visto la partecipazione dell’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta (www.itsvoltapalermo.it). Le giornate hanno rappresentato un’importante occasione di orientamento e scoperta per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, che hanno avuto modo avvicinarsi in modo concreto ai percorsi STEM universitari e al pianeta ITS Academy Biomed & Biotech. Gli incontri si sono realizzati presso l’Edificio 19 – Polididattico, Campus Universitario di Viale delle Scienze.





Durante il Welcome Day, i partecipanti hanno avuto modo di:

– esplorare laboratori, aule e strutture didattiche, scoprendo le attrezzature e le tecnologie all’avanguardia utilizzate nei corsi STEM;

– interagire con docenti, ricercatori e professionisti, approfondendo i contenuti dei corsi e le modalità di studio;

– approfondire le competenze e le prospettive professionali offerte dai percorsi ITS e universitari;

– scoprire come il Progetto V.I.T.A. supporta concretamente l’orientamento professionale, promuovendo percorsi di crescita personale e lavorativa.





Le giornate sono state un’occasione per capire come Competenze STEM e Nuove Tecnologie della Vita siano strumenti fondamentali per affrontare le sfide del futuro. L’iniziativa mette al centro la collaborazione tra Università, ITS Academy, Scuole e Imprese, creando un ecosistema formativo capace di valorizzare talento, innovazione e occupabilità. I percorsi presentati saranno oggetto di richiesta di accreditamento per la Formazione Scuola Lavoro (FSL), offrendo così alle studentesse e agli studenti la possibilità di ottenere riconoscimenti concreti per le esperienze di apprendimento.





Un momento dunque di forte connessione tra formazione e tessuto produttivo, per evidenziare come le competenze scientifiche e tecnologiche rappresentino oggi un asset fondamentale per lo sviluppo del territorio. Dalle 14:30 alle 17:00 gli studenti sono stati coinvolti in workshop tematici, progettati per stimolare il pensiero critico, il confronto e la partecipazione attiva:

• Debate Game – “L’IA a scuola è un vantaggio o un rischio?”

Un laboratorio dinamico dedicato al tema dell’intelligenza artificiale in ambito educativo, coordinato dal Prof. Salvatore Vitabile e con la collaborazione di Giovanni Cicceri, Francesco Prinzi e Tiziana Currieri.

• La formazione STEM fra scoperte scientifiche e innovazione tecnologica: nuovi paradigmi?

Un approfondimento sulle trasformazioni in atto nel mondo della ricerca e dell’innovazione, a cura del Prof. Vincenzo La Carrubba.

• Donne e Scienza





Un momento di riflessione guidato dalla Prof.ssa Claudia Campanella sul tema della parità di genere nelle carriere scientifiche, volto a contrastare stereotipi e promuovere modelli positivi.

Tutte le attività hanno favorito un clima di dialogo aperto e partecipato, offrendo agli studenti la possibilità di mettersi in gioco e sviluppare consapevolezza rispetto alle proprie inclinazioni. Le giornate si sono concluse con un momento di debriefing e raccolta feedback, fondamentale per valorizzare l’esperienza vissuta e raccogliere impressioni, suggerimenti e aspettative dei partecipanti. I V.I.T.A. Welcome Days si confermano così un tassello centrale del percorso di orientamento del progetto: non semplici giornate informative, ma esperienze immersive capaci di unire università, ITS, imprese e studenti in un dialogo costruttivo sul futuro.





Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.

Info su www.tech-vita.org.

