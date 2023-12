COMUNICATO STAMPA

L’ORTEA PALACE DI ORTIGIA CELEBRA LE DONNE: LA MOSTRA DEDICATA “DONNE CHE DIPINGONO LE DONNE” E IL PROGRAMMA DI LECTURES “VOCI DI DONNE”

DICEMBRE 2023 – GENNAIO 2024

ORTEA PALACE HOTEL SICILY–AUTOGRAPH COLLECTION

Siracusa, 5 dicembre 2023 – L’ Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection di Ortigia (Siracusa) celebra le donne con una mostra dedicata “Donne che dipingono le Donne” e il programma di Lectures “Voci di Donne”.

La mostra, allestita il 1° dicembre 2023 e aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024, ospita 20 opere su loro stativi double face nelle aree lobby/reception e nei 2 foyer.

Il programma delle Lectures “Voci di Donne” prevede i seguenti appuntamenti, tutti aperti al pubblico:

Sabato 9 dicembre: “L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza

16.30/18.00 – a cura di Desiré Giarratana

Sabato 16 dicembre: “Specchio”di Francesca Bardi

16.30/18.00 – a cura di Desiré Giarratana

Sabato 23 dicembre: “I sorrisi non fanno rumore” di Enrica Tesio

6.30/18.00 – a cura di Desiré Giarratana

Sabato 30 dicembre: “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf

16.30/18.00 – a cura di Desiré Giarratana

Vuole essere un viaggio tra presente e passato per confrontarsi con l’universo femminile.

4 libri, 4 prospettive da ascoltare e leggere insieme, per dare voce alle donne.

Questa interessante iniziativa rientra in un percorso già da tempo avviato dell’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection di Marriott, struttura alberghiera che si affaccia sul Porto Piccolo dell’isola di Ortigia (Siracusa) e che si trova all’interno dell’antico Palazzo delle Poste della città, un magnifico edificio del 1920.

Nella sua ampia hall che riporta alla mitologia greca e al concetto di Agorà, luogo di incontro dal forte significato simbolico, dimora di muse, spiriti e divinità, la proprietà ha voluto mettere a disposizione i suoi spazi per promuovere l’arte e la cultura in tutte le forme, in perfetta aderenza con anima dei luoghi.

Nella hall sabato 8 dicembre alle 17.30 si accenderà l’albero di Natale realizzato in collaborazione con Angelo Tinè Flower Design e Verde Service, sicuramente il più alto di Ortigia all’interno di uno spazio.

Anche in questo caso si tratta di un evento aperto al pubblico.

Tante altre le iniziative delle quali è in fase di definizione il calendario, a partire da un programma di Cooking Classa tema il cui primo appuntamento è il 12 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30 ed è dedicato ai bambini: la Baby Cooking Class per imparare cucinare i biscotti decorati e il pan di zenzero.

“Ci piace pensare al nostro Hotel come luogo di incontro della città e per la città, dove assistere a eventi speciali o semplicemente sedersi per fare quattro chiacchere e bere un caffè. Il Palazzo delle Poste è simbolo di Siracusa e dell’incantevole isola di Ortigia, ed è per noi importante renderlo fruibile non soltanto a chi viaggia per piacere o lavoro, ma anche ai siracusani. Il programma delle festività è stato infatti studiato appositamente per loro. L’attenzione, quest’anno, all’universo femminile legato all’arte nella sua espressione pittorica, narrativa e culinaria è un modo per celebrare ancora una volta il mondo delle donne, indissolubilmente legato – a mio avviso – alla bellezza e quindi all’arte”, ha dichiarato Patrizia Candela, General Manager dell’hotel.

