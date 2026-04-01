Da 11 iscritti nel 2018 a oltre 400 nel 2026. Il Nursind segna all’Arnas Civico un risultato con cui si afferma primo sindacato autonomo e di categoria all’interno dell’azienda ospedaliera palermitana.

Il segretario provinciale, Aurelio Guerriero sottolinea con soddisfazione il percorso compiuto: “Il raggiungimento dei 400 iscritti – dice – rappresenta un risultato importante per tutta la nostra organizzazione. È la dimostrazione che quando si lavora con serietà, coerenza e attenzione ai bisogni reali dei professionisti sanitari, i numeri arrivano. L’ingresso del segretario aziendale Giampiero Buglisi ha dato ulteriore slancio alla nostra azione, consolidando un percorso di crescita , grazie alla competenza e la determinazione, che oggi ci rende orgogliosi”. Sulla stessa linea il segretario amministrativo provinciale, Vincenzo Augello: “Anche se all’inizio sembrava azzardata, la scelta Nursind si è rivelata la migliore. Questa crescita è frutto di una squadra compatta, che ha saputo unire esperienza e rinnovamento, rafforzando la presenza del Nursind nei reparti e tra i colleghi”.





Lo stesso Buglisi ribadisce che “dietro ogni iscritto c’è l’impegno quotidiano dei nostri dirigenti sindacali. Dai delegati storici Carla Di Paola, José Cucuzza, Michele Ippolito, Maria Antonietta Calamia ed Elga Trumello, fino ai giovani dirigenti dei presidi Civico e Di Cristina, che rappresentano il futuro del Nursind. Sono loro che, giorno dopo giorno, ascoltano, supportano e difendono i colleghi nei reparti. Il segreto non è nelle parole, ma nei fatti: presenza costante nei reparti, risposte concrete alle problematiche, sostegno nelle vertenze. Questo approccio ha reso il Nursind un punto di riferimento solido e riconosciuto dagli Infermieri e da tutti gli operatori sanitari. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla guida e all’esperienza dei segretari provinciali, dai quali ho appreso molto nel mio percorso sindacale”.

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