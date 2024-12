In merito alle notizie stampa circolate e alle dichiarazioni rilasciate dai vertici ASP a proposito dell’esubero di personale presso il Cutroni Zodda di Barcellona la segretaria generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri precisa quanto segue:

“Ci sono molte inesattezze in ciò che sostiene il manager di ASP Messina che tace addirittura il fatto che possano essere messi a rischio i rapporti con la più importante è rappresentativa sigla sindacale dell’azienda. Evidentemente noi a differenza di altri abbiamo la responsabilità di tanti lavoratori e delle loro tutele in tutti i contesti e non già soltanto a macchia di leopardo. Qualcuno ha parlato di guerra tra poveri io invece parlerei di guerra tra ricchi e poveri. Quale sarebbe la logica di avere attuato due mobilità volontarie per Barcellona se i reparti di oncologia e riabilitazione non sono ancora aperti e quale sarebbe la logica di non avere ricollocato il personale dello stesso nosocomio assegnando ai reparti dismessi di pronto soccorso e pneumologia alcune unità di personale. Intanto Fials ha proposto un ricorso per lo spostamento di due infermieri con mobilità d’urgenza di massimo trenta giorni presso Spdc oggi sotto organico. Uno proveniente da Sant’Agata l’ altro da Barcellona. Sbagliando la procedura non il merito. Infatti bastava informare le OOSS, come ASP sa benissimo. Bastava infatti applicare il regolamento aziendale sulla mobilità interna, di cui alla delibera n° 84 201, evitando di esporre inutilmente l’azienda a contenziosi e possibili ulteriori danni erariali. Se fosse come dichiarano i vertici Asp perché il direttore di Barcellona avrebbe posto in ferie il personale? Perché avrebbe consentito l’assegnazione di personale in farmacia, direzione sanitaria, ambulatori etc? Di tutto ciò, se non saranno adottati gli atti consequenziali, informeremo gli organi competenti ed avvieremo le necessarie azioni sindacali. Intanto è stata indetta per giorno 7 alle 10.30 l’ assemblea dei lavoratori presso l’aula magna dell’ospedale di Milazzo.”





