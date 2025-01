Carenza di barelle al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, in provincia di Agrigento. A lanciare l’allarme è l’on. Carmelo Pace, vice presidente Commissione Sanità all’Ars, che ha presentato un’interrogazione parlamentare all’assessore alla Salute.

“Il personale delle ambulanze dei 118, una volta giunto nell’area del nosocomio, dopo aver affidato i pazienti alle cure mediche, non può ripartire per nuove chiamate dalla centrale operativa perché il pronto soccorso è sprovvisto di barelle di degenza dove trasferire i pazienti – dichiara l’on. Carmelo Pace -. Ciò comporta l’inoperatività dei mezzi di soccorso che, dovendo aspettare il ricovero dei pazienti, che spesso avviene dopo molte ore, non possono ripartire per soddisfare altre richieste immediate di intervento”.

“Il servizio, così come è riscontrabile nei registri di viaggio, rimane bloccato per diverso tempo. Chiedo, pertanto, un tempestivo intervento, provvedendo, con la massima urgenza, alla dotazione di un numero congruo di barelle dove trasferire i pazienti dopo il loro arrivo al pronto soccorso”, conclude.

