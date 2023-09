Tipo segnalazione: Bellezze artistiche e naturali

Si è appena conclusa la tre giorni dedicata a Nebrodi Cavalli 2023, l’evento di lancio del progetto di Ospitalità diffusa che celebra il mondo equestre, la sua storia e le sue professionalità.

“Finalmente entriamo nel vivo dell’ambizioso progetto – afferma Bernardette Grasso, sindaco di Capri Leone, comune Capofila della rete dei dieci Enti locali nebroidei aderenti all’iniziativa. Vogliamo promuovere un concetto di turismo nuovo, esperienziale, sostenibile e destagionalizzato, a cominciare da quanto è stato offerto con Nebrodi Cavalli 2023, che rappresenta un’opportunità straordinaria per mettere in luce la bellezza naturale e la cultura dei Nebrodi, attraverso la lente d’ingrandimento del mondo equestre. L’idea di organizzare il Gran Galà del cavallo – grazie anche al prezioso contributo dell’Associazione Ippo Nebros – è nata dall’amore di una vasta comunità per l’arte equestre. Abbiamo visto spettacoli simili in tutta Europa, motivo per cui abbiamo puntato sulla manifestazione, con artisti di alto livello quali Bartolo Messina e gli Aragonas, Francesco Nobile, Vera Lo Forti, Carmelo Lo Cicero e molti altri cavalieri nebroidei – che ringraziamo. È stato dato ampio risalto anche al cavallo sanfratellano, una razza equina autoctona, che ha origine sui Monti Nebrodi, nel territorio comunale di San Fratello. Ricordo che vive ancora allo stato brado, all’interno di una superficie boschiva di oltre 11 mila ettari. Nel suo habitat naturale ormai da secoli è diventato un simbolo della nostra comunità, che attrae grandi e piccini. Anche grazie a tale razza autoctona abbiamo offerto uno spettacolo valido, con dimostrazioni di Mascalcia, giochi equestri e sfilate, sotto l’egida del sistema Nebrodi Ospitalità Diffusa.”

“Con una cornice di pubblico delle grandi occasioni – conclude il Sindaco Grasso – siamo riusciti a riunire maestranze locali e di caratura internazionale, a dimostrazione che il progetto di Ospitalità Diffusa è di ampio respiro. Continueremo a stupire con le altre attività in programma, a partire dall’incoming dei prossimi giorni con gli operatori turistici stranieri. Lo faremo puntando sul concetto di rete. Proponendo una nuova idea al passo con i tempi”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.