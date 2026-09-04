Un libro coraggioso, un inno alle scelte individuali che hanno il potere di determinare il corso della Storia. Esordisce con “L’inverno delle stelle” nel mondo della letteratura per ragazze e ragazzi, Nicoletta Verna. L’autrice de “I giorni di Vetro” è, così, pronta a regalarci un’avventura appassionante, grazie a un romanzo che è anche di formazione.

Il libro sarà, infatti, presentato alle 18 di sabato 5 settembre in piazzetta Bagnasco. Dialogheranno con l’autrice Maristella Panepinto e Salvo Toscano. Interverrà Maria Rosa D’Anna.Letture di Enza Conserva, Gabriella Russo e Tiziana Maniscalchi.

Nel corso del pomeriggio, Nicoletta Verna riceverà il Premio “A tutta Donna” a cura del Club del libro alla londinese.

Il libro

Fiesole, 1943. Sirio è una ragazzina con un nome da maschio e un talento innato per le bugie. Con la sua banda di amici attraversa boschi, cave e rovine, in un mondo dove la guerra sembra ancora lontana. L’armistizio dell’8 settembre, però, cambia tutto. In un castello fra le colline trovano un soldato ferito, incapace di parlare e senza memoria. È un nemico o un essere umano da salvare? Il gruppo si divide: qualcuno vuole aiutarlo, qualcun altro lasciarlo morire. Sirio sceglie la compassione e inizia una corsa sfrenata contro la paura, il tempo, la logica feroce della guerra. Mentre il mistero attorno all’uomo si infittisce, Sirio scopre che crescere vuol dire anche perdersi, sbagliare, mettersi in pericolo. E decidere, alla fine, da che parte stare.

L’autrice

Nicoletta Verna è nata a Forlì, ma vive a Firenze, dove lavora come editor di narrativa italiana. Ha pubblicato per Einaudi Il valore affettivo (2021), che ha avuto la menzione speciale al Premio Calvino e ha vinto il Premio Severino Cesari e il Premio Massarosa. Nel 2024 è uscito I giorni di Vetro, un caso letterario che ha vinto numerosi premi fra cui l’EUPL – European Union Prize for Literature, il Premio Manzoni per il Romanzo Storico, il Premio Sila ’49, ed è in corso di traduzione in diversi Paesi.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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