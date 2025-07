Ossido Master torna in radio con il nuovo singolo inedito “Il Vizio” feat. Marta Brando, disponibile in digitale, brano estivo per risollevare il morale delle persone che, dopo un anno di lavoro, non vedono l’ora di rilassarsi in spiaggia, con la spensieratezza di brani leggeri e divertenti.

“Ho scelto di scrivere questo brano in un momento positivo della mia vita, per l’appunto spensierato, immaginandomi nella mia bella Sicilia, in spiaggia a godermi le vacanze estive e – afferma Ossido Master – ho voluto ancora Marta Brando perché’ la stimo molto come artista e sapevo avrebbe dato il suo tocco magico. Come sempre, Paolo Agosta e Mitch Dj hanno soddisfatto le mie richieste di produzione su beat di Isa Torres.”

Salvatore Spampinato, in arte Ossido Master, è un rapper italiano nato nel 1987 a Catania in Sicilia. Ora vive in Inghilterra, dove ha approfondito gli studi in management aziendale. Ha maturato una passione per il rap, iniziando la sua gavetta a 12 anni con freestyle tra gli emcee’s della sua città. La famiglia, in particolare suo padre e sua sorella, ha avuto un ruolo importante nella sua formazione musicale, condividendo la passione per artisti come Articolo 31, Neffa, Tupac e Notorious BIG. La svolta decisiva nel 1999, quando suo padre gli fa ascoltare “My Name Is” di Eminem, accendendo la sua passione per il genere.

La sua carriera musicale inizia L’impero del male (2006), seguito da Inossidabile (2010), distribuito su MySpace e da un progetto più strutturato, Istruzioni per diventare famoso (2010), il primo in formato professionale e distribuito su digital store, con grafica ispirata al simbolo di Catania, il ‘Liottru’. Ha successivamente pubblicato diversi EP e singoli, tra cui C’era una volta… (2011), Non ce n’è più per nessuno (2013), SINGOLI 2017, Babbani EP (2018), TrappandOx (2018), e Segni particolari EP (2019), quest’ultimo con il singolo “Too Late” molto ascoltato su TikTok.

Ossido Master ha fondato la crew TeamKula e il collettivo Levici Manu, e ha collaborato con artisti italiani e internazionali come Dargen D’Amico, Naza, Lil Wayne, Young Buck e molti altri. Nel 2020 ha firmato importanti collaborazioni con artisti come Busta Rhymes e Sensei, pubblicando il singolo Oltre Le Differenze. Nel 2021 ha collaborato con Lil Wayne in Salgo Su, brano molto popolare globalmente.

Negli ultimi anni, Ossido Master ha ripreso a fare concerti sia in Italia che all’estero, con tour come Dimensione Astrale e ha innovato con progetti di realtà virtuale e stampa 3D. Nel 2023, ha collaborato con Young Buck e Bronze Nazareth. Nel 2024 e 2025 sono usciti singoli estivi, tra cui “Jimmy Choo”, “ZGZ” e a luglio arriva “Il Vizio” con Marta Brando.

Ossido Master si distingue come un artista indipendente, versatile, che ha maturato una carriera ricca di produzioni, collaborazioni di alto livello e sperimentazioni tecnologiche, mantenendo sempre viva la sua passione per il rap.





