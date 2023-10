Venerdì 20 ottobre, alle ore 16.00, la Fondazione per l’Osteoporosi O.N.L.U.S. organizza a Roma, nella sala Protomoteca in Campidoglio, in collaborazione con il Comune di Roma e con il patrocinio dell’Associazione Italiana Donne Medico, una riunione divulgativa sull’osteoporosi, alla quale sono invitate tutte le persone interessate a prevenire questa importante ed invalidante patologia.

Come è noto l’Osteoporosi colpisce prevalentemente le donne e si manifesta, per lo più in età avanzata, con fratture come il femore o le vertebre che possono compromettere gravemente l’autosufficienza e la qualità di vita delle persone che ne sono affette.

Si consiglia di prenotarsi inviando alla Fondazione Osteoporosi (osteoporosi@fondazioneosteoporosi.org) il modulo disponibile al link http://podio.com/webforms/28965182/2349124 con il quale è anche possibile rispondere ad un semplice questionario, che potrà essere utile alla Fondazione per affrontare con maggiore efficacia questa importante patologia.

Il Prof. Giancarlo Isaia, Presidente della Fondazione Osteoporosi, “ringrazia il Dott. Vincenzo Ortore, componente del Comitato Scientifico della Fondazione e i Colleghi che hanno dato la loro disponibilità a rispondere alle domande del pubblico” e sottolinea “l’impegno della Fondazione Osteoporosi per attivare su scala nazionale un efficace progetto di prevenzione della malattia che, insieme alla formazione dei medici e alla ricerca scientifica è uno dei suoi obiettivi statutari”.

Luogo: Sala della Protomoteca, Musei capitolini, Roma

Data Inizio: 20/10/2023

Data Fine: 20/10/2023

Ora: 16:00

Artista: Fondazione Osteoporosi Onlus

Prezzo: 0.00

