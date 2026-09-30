La prevenzione non si ferma nel fine settimana. Per tutto il mese di ottobre l’ASP di Palermo amplia le occasioni per aderire alla campagna contro il tumore della mammella, con aperture straordinarie nei sabati e nelle domeniche in 11 sedi di città e provincia.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito di Ottobre Rosa, consente alle donne tra 50 e 69 anni di effettuare gratuitamente la mammografia, senza prenotazione e con accesso libero (purché non abbiano effettuato l’esame negli ultimi 2 anni con il programma di screening dell’Asp di Palermo o nell’ultimo anno se eseguito altrove).





Un’opportunità pensata soprattutto per chi, per motivi di lavoro o familiari, trova più difficile dedicare tempo alla prevenzione durante la settimana. Le aperture coinvolgeranno il PTA Albanese, Bagheria, Carini, Corleone, l’Ospedale Ingrassia, il PTA Palermo Centro, Villa delle Ginestre, Termini Imerese, Petralia Sottana, Cefalù e Partinico, con un calendario distribuito nell’arco dell’intero mese.

E la prevenzione non si ferma allo screening del tumore della mammella. Nella stessa occasione, tutte le sedi (ad eccezione di Termini Imerese, Petralia Sottana e Corleone dove la provetta potrà comunque essere richiesta nelle farmacie aderenti alla campagna), sarà possibile ritirare gratuitamente il SOF Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nell’ambito dello screening del tumore del colon retto, rivolto a donne e uomini tra 50 e 69 anni.





CALENDARIO OPEN DAY – OTTOBRE ROSA 2026

PALERMO – P.T.A. ALBANESE – Via Papa Sergio 1

Sabato 3 ottobre: 8.30-17.30

Sabato 10 ottobre: 8.30-17.30

Domenica 11 ottobre: 8.30-13.30

Domenica 18 ottobre: 8.30-17.30

Domenica 25 ottobre: 8.30-13.30

PALERMO – OSPEDALE INGRASSIA – Corso Calatafimi 1002

Domenica 4 ottobre: 8.30-17.30

Sabato 31 ottobre: 8.30-17.30

PALERMO – POLIAMBULATORIO CENTRO – Via Giuseppina Turrisi Colonna 51

Sabato 3 ottobre: 8.30-13.30

PALERMO – VILLA DELLE GINESTRE – Via Castellana 145

Sabato 3 ottobre: 14.00-17.30

Domenica 4 ottobre: 8.30-17.30

Domenica 25 ottobre: 8.30-17.30

BAGHERIA – POLIAMBULATORIO – Via B. Mattarella 82

Domenica 4 ottobre: 8.30-17.30

Domenica 11 ottobre: 8.30-17.30

Domenica 18 ottobre: 8.30-17.30

Domenica 25 ottobre: 8.30-17.30

Sabato 24 ottobre: 8.30-17.30

Sabato 31 ottobre: 8.30-17.30

CARINI – OSPEDALE VECCHIO – Piazza S. Francesco 1

Domenica 4 ottobre: 8.30-17.30

CORLEONE – P.O. DEI BIANCHI – Via Don G. Colletto 25

Domenica 18 ottobre: 8.30-17.30

TERMINI IMERESE – P.O. S. CIMINO – Via S. Cimino 2

Domenica 11 ottobre: 8.30-17.30

Sabato 17 ottobre: 8.30-13.30

Sabato 24 ottobre: 8.30-13.30

Domenica 18 ottobre: 8.30-13.30

PETRALIA SOTTANA – P.O. MADONNA DELL’ALTO – Contrada S. Elia

Domenica 25 ottobre: 9.30-17.00

CEFALÙ – OSPEDALE VECCHIO – Via Aldo Moro 1

Domenica 11 ottobre: 8.30-17.30

PARTINICO – P.O. CIVICO – Via Circonvallazione 186

Sabato 3 ottobre: 8.30-17.30

Domenica 4 ottobre: 14.00-17.30

Sabato 10 ottobre: 14.00-17.30

Domenica 11 ottobre: 8.30-17.30

Domenica 18 ottobre: 8.30-13.30

Sabato 24 ottobre: 8.30-17.30

Domenica 25 ottobre: 8.30-17.30

Sabato 31 ottobre: 8.30-17.30

Non serve prenotare: basta presentarsi nella sede prescelta negli orari indicati, verificando di rientrare nei requisiti previsti per la mammografia.

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