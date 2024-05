Un infopoint sulla riduzione dei rischi pensato per incontrare i giovani, ma non solo, in uno dei luoghi di maggiore aggregazione cittadina dove ci si riunisce ogni sera per stare insieme. Sarà presente venerdì 31 maggio a piazza Sant’Anna l’equipe di operatori dell’associazione “Our Voice” che, a partire dalle 20, sarà disponibile a incontrare e a relazionarsi con tutti coloro i quali avranno bisogno di interagire con loro.

«Si tratta del primo di una serie di incontri nei luoghi di maggiore socialità – spiega Lorenzo Capretta, counselor di “Our Voice” – dove distribuiremo materiale informativo, anche profilattici, rispondendo a eventuali domande, richieste e dubbi. Il nostro non sarà un intervento di carattere medico. Crediamo che la “riduzione dei rischi” si debba fare scendendo in campo, nello specifico andando nei luoghi in cui i più giovani vengono sedotti da ogni genere di sostanza».

La corretta informazione è alla base dell’impegno sul territorio di “Our Voice”, organizzazione artistica e politico-sociale, laica e apartitica, la cui visione punta a creare una società in grado di rispettare l’autodeterminazione di ogni soggettività, di tutelare e preservare la vita. Un obiettivo certamente impegnativo che viene portato avanti attraverso attività che mettono in campo l’arte, il giornalismo indipendente, l’educazione, l’accompagnamento socio-sanitario e l’attivismo politico.

