L’Ufficio intercomunale Agricoltura resta a Pachino. Nei giorni scorsi,

insieme ai funzionari del Comune, avevamo effettuato un sopralluogo

con il dott. Salvatore Bottari, Capo Servizio Provinciale dell’Ispettorato

Agricoltura, per visionare i locali di via Unità, che la mia amministrazione

ha affidato all’Assessorato regionale all’Agricoltura affinché possano

essere utilizzati come sede dell’Ufficio intercomunale Agricoltura.

Oggi è stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso.

Un altro importante traguardo raggiunto da questa Amministrazione, che

si è spesa per salvaguardare uno dei principali volani dell’economia

pachinese.

La presenza dell’Ufficio intercomunale Agricoltura a Pachino, infatti,

garantirà ai nostri imprenditori e commercianti un canale diretto di

comunicazione con l’Amministrazione regionale e l’accesso ai servizi

loro dedicati.

Carmela Petralito Sindaca di Pachino

