Nasce nel capoluogo siciliano la Women’s Padel League (WPL), il primo circuito amatoriale femminile (TPRA) interamente ideato da donne per le donne. Il progetto, nato dalla passione di quattro giocatrici locali e sostenuto dal main sponsor Goccia srls, si pone l’obiettivo di rivoluzionare il panorama del padel provinciale, coniugando l’agonismo sportivo con una forte missione sociale.

Ispirata al prestigioso circuito professionistico Premier Padel, la Women’s Padel League si articola in sei tappe d’eccellenza nei principali circoli della provincia di Palermo, culminando in un Master Final riservato alle prime 12 coppie della classifica generale. Le vincitrici assolute si contenderanno per conquistare la corona di Palermo.





Uno sport a misura di donna e famiglia.

Oltre alla competizione, il cuore del progetto risiede nel superamento delle barriere che spesso limitano la partecipazione femminile allo sport. In ogni tappa, l’organizzazione metterà a disposizione un servizio di animazione per bambini, permettendo alle atlete di scendere in campo con la massima serenità.

“Vogliamo consolidare la community di giocatrici e colmare il gap attuale nel padel amatoriale”, dichiarano le organizzatrici. “Il nostro obiettivo è creare un’esperienza completa che vada oltre il campo da gioco: dall’aggregazione sociale al sostegno di progetti di empowerment femminile e solidarietà”.





Il programma e la prima tappa

L’evento non è rivolto solo alle 24 coppie in gara, ma è aperto a curiosi, famiglie e appassionati che desiderano avvicinarsi a questa disciplina. Ogni appuntamento sarà arricchito da momenti di convivialità (food & drink), giochi aperti a tutti, attività dedicate al benessere femminile e premiazioni esclusive. Il calcio d’inizio – o meglio, il primo servizio – è fissato per il 1° marzo presso il circolo Trinakria di Palermo, sede della tappa inaugurale.

Sostenitori del progetto

L’iniziativa è resa possibile grazie al fondamentale contributo di Goccia srls, azienda che ha sposato sin da subito i valori di energia, inclusione e solidarietà alla base della WPL.





Informazioni e iscrizioni:

Le iscrizioni sono aperte, ma i posti sono limitati. Per dettagli sul regolamento, calendario e modalità di partecipazione, è possibile consultare i canali social ufficiali o contattare l’organizzazione ai riferimenti indicati di seguito.

Canali social:

● Instagram: wplwomenspadelleague

● Facebook: Wpl: women’s padel league

Contatti: 327 3735201, 392 5397453, 320 6283321, 329 3524336.

