Diciotto coppie in campo, 36 partecipanti e una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e del fair play. Si è svolto al Weiss Padel il 5° Torneo di Padel della Segreteria Provinciale SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) Catania, un appuntamento che ha saputo unire competizione e voglia di stare insieme, con la collaborazione di CSAIn Catania.

A conquistare la vittoria sono stati Francesco Cunsolo e Alessandro Marchese, che nella finalissima hanno superato la coppia Magno–Sarcià con il punteggio di 6-4, 6-1. Per raggiungere l’ultimo atto, Cunsolo–Marchese avevano superato Amoroso–Aretino, mentre Magno–Sarcià avevano avuto la meglio su Bucisca–Esposito. Il torneo, articolato inizialmente in sei gironi, ha accompagnato i partecipanti fino alle semifinali e alla finale, in un clima di sana competizione e divertimento.





Ad aprire la manifestazione è stato Leonardo Macaluso, Segretario Provinciale del SAP Catania, che ha salutato i presenti e ringraziato gli sponsor e la struttura ospitante. L’organizzazione è stata curata da Gaetano Sgroi e Francesco Altavilla, segretario provinciale aggiunto del SAP Catania, che hanno lavorato per garantire la buona riuscita dell’iniziativa.

Particolarmente significativa la presenza di Giuseppe Coco, Segretario Generale Aggiunto del SAP, che ha partecipato al torneo scendendo in campo insieme con i colleghi. Con lui anche Rosario Indelicato, già Presidente Nazionale del SAP, che ha condiviso il piacere di giocare in coppia, confermando lo spirito di partecipazione che anima l’appuntamento.





«Il padel, al di là del risultato, è anche un modo per stare insieme, condividere passioni e rafforzare i legami fuori dagli orari di lavoro», è il messaggio condiviso dai rappresentanti del sindacato intervenuti alla manifestazione che aveva una valenza importante visto che i due vincitori parteciperanno al campionato nazionale che si terrà a Parma (20-21 novembre)

Al fianco del SAP anche CSAIn Catania, rappresentato dal referente Giuseppe Lombardo, che ha collaborato alla realizzazione del torneo, contribuendo a consolidare un appuntamento nel quale lo sport diventa occasione di incontro e condivisione.

«Sono queste le iniziative che sposiamo con convinzione – sottolinea Lombardo – perché mettono insieme sport, aggregazione e spirito di squadra. Occasioni in cui convergono ideali, progetti e obiettivi comuni, valorizzando il piacere di stare insieme e il rispetto reciproco. Lo sport, anche attraverso un torneo di padel, riesce a creare relazioni e a rafforzare legami che vanno oltre il campo da gioco. Siamo contenti anche del fatto che i due vincitori siano due istruttori formatisi nel nostro ente».

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