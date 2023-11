“Il recupero e la valorizzazione di Palazzo Beneventano a Lentini è stato n esempio di “buone pratiche” a livello nazionale.

Aver voluto spezzare questo percorso, ha spezzato un sogno”

Fabio Granata, già Assessore Regionale ai Beni Culturali, Presidente di Articolo9 e Fulvia Toscano, portavoce della Associazione, e Direttore di Naxos legge prendono posizione sulla vicenda relativa alla Gestione di Palazzo Beneventano a Lentini e sul suo attuale stato di degrado dopo lo stop alla bellissima esperienza di valorizzazione che aveva caratterizzato l’azione intelligente e testarda di tante risorse e operatori culturali di Lentini

“Nel rispetto delle delle Competenze su Palazzo Beneventano da parte della Amministrazione di Lentini, la decisione sciagurata di “ rimuovere “ con una semplice lettera di sfratto la straordinaria azione di recupero e rigenerazione del Palazzo, precedentemente da decenni abbandonato, ponendo fine a una straordinaria e bellissima storia di buone pratiche e volontariato culturale, portando all’attuale abbandono non può che suscitare la nostra indignazione.

La Comunita’ che per anni e in maniera del tutto volontaristica aveva prima gradualmente recuperato e poi pienamente valorizzato il , restituendone il godimento ai cittadini e ai viaggiatori e inserendolo in prestigiosi circuiti culturali nazionali e regionali, è stata messa alla porta con una semplice lettera e senza avere una minima idea alternativa di gestione dello spazio recuperato.

Si riprenda la strada del partenariato e del dialogo, si studino strade trasparenti e possibili come un Bando pubblico, una concessione temporanea ma non si spezzi definitivamente il sogno delle ragazze e dei ragazzi che avevano fatto rivivere un autentico “luogo dell’Anima” sottraendolo all’abbandono e alla rovina.

E sopratutto non si continui irresponsabilmente su vie senza ritorno,

profondamente ingiuste e prive di lungimiranza.

Solleciteremo l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e il Ministro della Cultura affinche sostengano una soluzione equa della triste vicenda.

