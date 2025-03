A Palermo, Palazzo Bonocore è riuscito a diventare una delle “bussole culturali“ di cui aveva bisogno la città, l’hub da cui partono direttrici diverse che cercano, tra vicoli, piazze, residenze, quelle coordinate necessarie per ritrovare l’anima più autentica di una capitale che è sì aperta verso l’Europa ma che è fiera del suo legame con il Mediterraneo.

Da questa idea di percorso partecipativo, nasce BonocoreOpenArt: tramite mezzi diversi – arte, musica, spettacolo, danza, teatro, cinema, libri, presentazioni, fotografia, performance, dibattiti si costruirà una produzione culturale condivisa che guarda al territorio, e trova infiniti co-autori nelle Istituzioni, organizzazioni, associazioni, e nei cittadini che vorranno contribuire.

“Palazzo Bonocore è nato come progetto politico nel senso antico di “polis” perché parla al cittadino, racconta la comunità e ne recupera la memoria, utilizza il patrimonio culturale come strumento e stimolo alla cittadinanza attiva. Ora è il momento di co-progettare insieme – dice Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture.

Palazzo Bonocore e CoopCulture lanciano così una OpenCall, una “chiamata alle arti” rivolta a operatori culturali, teatranti, musicisti che potranno proporre – entro il 6 aprile – un progetto da ospitare tra maggio e ottobre, nella grande sala interattiva della residenza che guarda alla Fontana Pretoria.

Saranno valutate le proposte più originali e in grado di offrire esperienze nuove, creative e stimolanti per gli spettatori, in grado di attrarre anche chi abitualmente non frequenta il Palazzo; saranno privilegiati progetti di qualità che coinvolgano in maniera attiva il territorio e la comunità, generino inclusione, ma siano anche sostenibili dal punto di vista economico (con ticket sempre a prezzi popolari) e a basso impatto ambientale.

Come candidare i progetti

Sul sito www.palazzobonocore.it si trovano le info dettagliate per la presentazione dei progetti che vanno inviati all’indirizzo di posta info@palazzobonocore.it, indicando nell’oggetto “Partecipazione Call BONOCORE OPENART”.

Per maggiori info e prenotazioni: tel. 342.0784204.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.