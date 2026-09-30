Si è svolta il 28 pomeriggio, presso la Sala Fumagalli Martorana di Palazzo Butera, la presentazione della seconda fase del progetto socio-educativo “Apayaye”, accolta da una buona partecipazione di pubblico. La presenza di istituzioni, operatori e insegnanti conferma quanto tematiche come bisogni educativi speciali, dispersione scolastica e povertà educativa siano sentiti da tutto il Distretto Socio Sanitario 39, coinvolto attivamente nel progetto.

L’iniziativa è promossa dall’Ente di Formazione AgriConsulting, attivo da quasi vent’anni in Sicilia, ed è finanziata dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR, nell’ambito degli interventi per contrastare la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.





Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione Emanuele Tornatore, sono intervenuti Giovanni Di Cristina, Direttore di AgriConsulting, la pedagogista e analista del comportamento Giulia Sparacino e la psicologa esperta in disturbi del neurosviluppo Simona Realmuto. Al termine della presentazione dei corsi si è aperto un dibattito che ha coinvolto la platea al fine di individuare possibili modalità per divulgare l’iniziativa così che possa giungere in supporto di ragazzi e famiglie direttamente coinvolti in situazioni di disagio.





Al via le iscrizioni

Adesso il progetto entra nel vivo: a ottobre partiranno tre corsi completamente gratuiti, aperti a tutto il Distretto Socio Sanitario 39 (Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia):

1. Rafforzamento attori del processo educativo – 40 ore a edizione, 2 edizioni da 20 partecipanti ciascuna, rivolte a operatori, docenti e insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado (11-17 anni). Agisce sulla scuola, rafforzando le competenze di chi è in classe ogni giorno: un docente attento alla dimensione relazionale riesce a cogliere per tempo i segnali di disagio e a prevenire l’abbandono scolastico.

2. Lo zainetto dei saperi – 60 ore a edizione, 2 edizioni da 20 partecipanti ciascuna, rivolte a genitori di studenti con BES della scuola secondaria di primo e secondo grado (11-17 anni). Sostiene le famiglie con strumenti concreti, per affrontare con più sicurezza il percorso di crescita dei figli.

3. Sistemi produttivi territoriali – 50 ore a edizione, 2 edizioni da 20 partecipanti ciascuna, rivolte a studenti della scuola secondaria di secondo grado (15-17 anni). Investe nel territorio e nei suoi giovani, offrendo percorsi professionalizzanti per orientarsi con consapevolezza.





Il ruolo decisivo delle scuole

Per raggiungere docenti, genitori e studenti, protagonisti dei corsi in partenza, il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio è fondamentale. Le scuole sono il luogo in cui la rete educativa si incontra ogni giorno, oltre che il canale privilegiato per informare le famiglie e i ragazzi. Il progetto si fonda infatti su un principio condiviso: agire sul singolo ragazzo non basta, per ridurre davvero la povertà educativa occorre rafforzare tutta la rete che lo sostiene, cioè chi insegna, chi cresce e chi lo prepara al futuro. Da qui l’invito anche da parte dell’Assessore Tornatore rivolto a dirigenti, docenti e famiglie perché si facciano promotori dell’iniziativa e contribuiscano alla diffusione dei percorsi.





Per informazioni e iscrizioni (entro il 12 Ottobre):

– Presso la sede di AgriConsulting, via Diego D’Amico 87, 90011 Bagheria (PA)

– Mail a corsi@agriconsultingsnc.it

– Chiamare 389 114 4008

Luogo: AgriConsulting, via Diego D’Amico, 87, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

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