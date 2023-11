Da domani avranno inizio i lavori di manutenzione ordinaria di Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina, programmati dalla IV Direzione “Edilizia Metropolitana e Istruzione” Servizio “Edilizia di Istituto”.

Sarà effettuata la pulitura dell’ingresso principale di Corso Cavour, l’entrata di Piazza Antonello e la scalinata d’ingresso.

Per motivi di sicurezza, potranno essere interdette al passaggio alcune zone oggetto degli interventi.

La durata presunta dei lavori sarà di quattro giorni e l’esecuzione di essi avverrà principalmente nelle ore pomeridiane, per ridurre al minimo il disagio agli utenti e al personale in servizio.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.