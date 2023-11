Sabato 11 novembre, a partire dalle 17:30, Riccardo Nunziati incontrerà i lettori e fan del

diaboliko “re del terrore” alla Sala delle Aquile Verdi del Municipio di Palazzolo Acreide, in

piazza del Popolo 1, ospite del talk Eva Kant: 60 anni di una Kattiva! durante il quale si

ripercorrerà la storia del personaggio femminile più iconico del fumetto italiano, tanto da

guadagnarsi spazio oltre le storie disegnate, arrivando alla pubblicità, alla moda e al cinema,

protagonista anche di numerose campagne sociali in difesa delle donne.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno raggiungere Riccardo Nunziati a Spazio San

Sebastiano, in piazza del Popolo 19, per il firmacopie, aggiudicandosi uno dei disegni in

tiratura limitata, realizzato da Nunziati in occasione della mostra, che segna anche la prima

volta di un monumento UNESCO del Val di Noto (il prospetto della Basilica di San

Sebastiano) riprodotto in un’opera originale Diabolik©Astorina Srl.

“Dopo cinque mesi di permanenza della mostra presso la galleria d’arte di Spazio San

Sebastiano” afferma la dott.ssa Nadia Spada, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del

Comune di Palazzolo Acreide, “possiamo dire raggiunto l’obiettivo che sin da subito ci siamo

prefissati con i soci cooperatori della Mediblei: creare un cortocircuito nell’immaginario delle

aree interne, mettendo in discussione la loro marginalità nella geografia delle mete attrattive

dell’isola, attraverso un’iniziativa di valore, apprezzata dai locali e dai viaggiatori per la sua

unicità e anche per il connubio tra il mondo del fumetto e la storia millenaria della nostra

cittadina”. Infatti, a costituire l’unicum dell’esposizione sono due tavole inedite con una storia

ideata dalla coop. Mediblei e disegnata da Giacomo Michelon, autore di Lupo Alberto e

storico collaboratore di Guido Silver, che fa incontrare, per la prima volta, i tre personaggi del

fumetto al Comune di Palazzolo Acreide, valorizzando il patrimonio locale nel pieno rispetto

dei tre rispettivi universi fantastici e narrativi dei protagonisti.

Triade: omaggio ai miti è la quarta mostra accolta all’interno di Spazio San Sebastiano che,

tuttavia, determina un punto di svolta rispetto all’impatto della cooperativa sul territorio.

“Questa mostra” affermano i soci della Mediblei, “è stata possibile grazie al coinvolgimento

attivo di quanti hanno supportato fisicamente, economicamente e creativamente tutte le fasi

organizzative dell’esposizione, garantendone cinque mesi di permanenza all’interno di Spazio

San Sebastiano. Sentire i nostri supporter e quanti hanno collaborato con noi, utilizzare la prima persona plurale come se tutte le parti in causa fossero un corpo solo, è un valore che

non va disperso ma semmai incentivato all’interno del territorio stesso. È indubbio che le aree

interne stanno dimostrando che hanno qualcosa da dire e una originale spinta emotiva e

culturale che va ben oltre l’immaginario di non – luoghi senza tempo a cui spesso sono relegate”.

La mostra, la cui curatela è affidata all’architetto Fabrizio Foti, docente SDS di Architettura

e Patrimonio Culturale di Siracusa (UNICT), è organizzata in collaborazione e con il

patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palazzolo Acreide e con il contributo

di Ance Siracusa, Az. Agricola Bioecologica Rossella “Mulini ad Acqua Santa Lucia” e Frantoio

Calleri; con il supporto di Team Scultori Sicilia, Legnami Guastella Srl, Ristorante Andrea,

Estro Restaurant e Ristorante Settecento.

