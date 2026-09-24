Il 25 settembre, alle 9.30, il Teatro Politeama di Palermo ospiterà, nella Giornata Nazionale del Ricordo delle vittime di tutte le guerre, la premiazione del concorso nazionale “80° Anniversario della Repubblica Italiana. I giovani raccontano”. A promuoverlo è l’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra ETS APS, con il presidente Giuseppe Di Giannantonio, la segretaria generale Cristina Del Conte, il generale Agostino Santini, presidente del Comitato Periferico Provincia Palermo, e il vicepresidente Antonino Sciortino.





Premiati gli studenti del “Regina Margherita”, diretto da Margherita Maniscalco. Le alunne della V E del Liceo delle Scienze Umane, guidate da Maria Patrizia Allotta, hanno creato il book virtuale “Non è amore se”, contro il femminicidio. Il premio e la lettera di Gabriele Pace celebreranno la memoria di Sara Campanella. Riconoscimento anche agli studenti del Liceo Musicale, seguiti da Rosalia Pizzitola, per una performance sul dopoguerra italiano. Maniscalco esprime orgoglio per il talento e l’impegno dei giovani. Tra i patrocinatori della cerimonia e del Gran Galà, l’Accademia di Sicilia, presieduta da Umberto Palma, con il Senato accademico.

Luogo: Teatro Politeama , Viale della Liberta, PALERMO, SICILIA

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