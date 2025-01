Il 31 gennaio a Palermo prendono avvio le iscrizioni per l’anno 2025/2026 nei nidi d’infanzia Le Organizzazioni di rappresentanza Confcooperative, FISM e Legacoopsociali esprimono soddisfazione a seguito dell’incontro dello scorso 29 gennaio in cui l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Palermo ha riunito i nidi, micronidi e spazi gioco che comporranno il catalogo dei servizi educativi per l’a.e. 2025/2026 per programmare attività comuni e l’avvio degli open day.

Con l’imminente avvio delle iscrizioni le famiglie della città si troveranno a scegliere tra un maggior numero di strutture, a titolarità comunale e del terzo settore, dislocate in tutte le 8 circoscrizioni e con un significativo incremento dei posti rivolti alle bambine e ai bambini da zero a tre anni. In un quadro di coesione sociale e pari opportunità l’Amministrazione comunale e le Associazioni di categoria del comparto scolastico ed educativo, insieme, si impegnano a portare avanti un sistema educativo plurale e di qualità in cui i bambini possano incrementare le capacità cognitive, relazionali e affettive e alle famiglie venga assicurata adeguata assistenza e supporto. E’ di buon auspicio e non è certamente casuale dare avvio alle iscrizione nei servizi educativi della città il 31 gennaio, il giorno in cui si celebra l’opera educativa di San Giovanni Bosco: “l’educazione è cosa di cuore” cit. Una città che mette al centro l’educazione e il benessere dei bambini vuole affrontare la sfida e per il traguardo degli obiettivi europei sul diritti dei minori. Cesare Arangio, Dario Cangialosi e Giuseppe Fiolo, in rappresentanza delle sigle, nel rinnovare l’impegno comune alla massima concertazione e alla piena collaborazione per la crescita e lo sviluppo del Sistema Integrato 0/6 ringraziano l’Assessore Aristide Tamajo, il Dirigente Rosario Gagliano e lo staff dell’area scuola.

Confcooperative Cesare Arangio

FISM Dario Cangialosi

Legacoop Sociali Pippo Fiolo









