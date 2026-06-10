Nella giornata di ieri l’Usb ha chiesto un incontro urgente alla Città Metropolitana di Palermo, all’usr Sicilia e all’At di Palermo per affrontare il nodo dei gravissimi tagli previsti nell’erogazione dei Servizi di Assistenza Specialistica, Siam e Trasporto scolastico per il 2026/2027.

Contestualmente abbiamo avviato lo stato di agitazione contro la Città Metropolitana per chiedere l’immediato ritiro della nota (prot. del 26/05/2026) per l’erogazione dei Servizi di Assistenza Specialistica, Siam e Trasporto scolastico, che se applicata dalle scuole determinerebbe un drastico taglio all’assistenza specialistica.





Come Usb chiediamo una nuova nota in cui: si comunichi l’accettazione dei Pei deliberati dal Glo anche in assenza della firma dell’Asp (allegando la semplice prova di regolare convocazione); si affermi il ruolo sovrano del Glo in relazione ai servizi di assistenza, sganciandolo da qualsiasi legame con i “commi” delle certificazioni Inps; si elimini il termine perentorio del 30 giugno 2026, introducendo finestre di flessibilità per non ledere il diritto costituzionale allo studio e all’assistenza; siamo pronti a difendere gli studenti e le studentesse, le loro famiglie e gli Asacom dalle scelte scellerate della città Metropolitana, che getteranno le scuole nel caos, non garantendo il pieno diritto all’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità, oltre a provocare il licenziamento di tantissimi/e lavoratori e lavoratrici.





Avevamo previsto gli effetti nefasti della nuova riforma della disabilità determinata dal D.Lgs. 62/2024, la verità dei fatti è più forte della propaganda governativa e delle sterili difese dei sindacati collaborazionisti che negavano i tagli. Difendiamo il diritto all’inclusione nella città di Palermo e nel paese.

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