Amap ha varato un piano straordinario di pulizia delle caditoie per il mese di febbraio, con interventi mirati in tutte le circoscrizioni di Palermo. L’obiettivo è prevenire gli allagamenti stradali, specialmente nei periodi di maggiore esposizione alle precipitazioni.

Si tratta di interventi che verranno effettuati in tutte le circoscrizioni della città di Palermo secondo un programma così articolato:

– Prima Circoscrizione: Piazza Marina ; Salita dell’Intendenza; via Porta di Castro

– Seconda Circoscrizione: Corso dei Mille; Viale Regione Siciliana

– Terza Circoscrizione: Corso Tukory; via Oreto; Viale Regione Siciliana (da via Oreto a Ponte Corleone); via Salamone Marino; viale Regione Siciliana

– Quarta Circoscrizione: Via Altofonte (da viale Regione Siciliana a piazza Pagliarelli); Corso Calatafimi; Viale Regione Siciliana; via Verdinois

– Quinta Circoscrizione: Via Leonardo Da Vinci; via Assoro; Largo Nasso; Viale Regione Siciliana

– Sesta Circoscrizione: Viale Croce Rossa; Viale del Fante; Sottovia Lazio; via Brigata Verona; piazza Giovanni Paolo II; viale Regione Siciliana

– Settima Circoscrizione: Via Lanza di Scalea; Sottovia Calandra; Sottovia Spadolini; via Galatea; Viale Regione Siciliana

– Ottava Circoscrizione: Via Montepellegrino; viale Regione Siciliana; via Notarbartolo; via Duca della Verdura.

“Abbiamo voluto, in accordo con il sindaco Lagalla, contrastare preventivamente i possibili allagamenti stradali – sottolinea Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di Amap- incrementando l’azione di pulizia ordinaria delle caditoie per ciò che è di competenza dell’azienda e che non riguarda di conseguenza la pulizia di superficie.

Tutto ciò in uno dei periodi della stagione tradizionalmente più soggetti a precipitazioni atmosferiche. Una serie di interventi di prevenzione effettuati in ogni zona critica della città e che si integra con il piano di telecontrollo dei sottopassi che ne consente la chiusura in presenza di condizioni di rischio per i cittadini”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.