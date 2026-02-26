La Giunta Comunale di Palermo ha approvato il progetto per il completamento dei lavori di manutenzione e adeguamento dell’I.c.s. “Sara Campanella”(ex-Franchetti) di via Amedeo d’Aosta.

Dopo la risoluzione del contratto con la precedente impresa per gravi ritardi, l’Amministrazione ha attivato le procedure previste dalla legge per garantire la ripresa del cantiere.





«Si tratta di un passaggio fondamentale per restituire serenità alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico – dichiara il Consigliere Giuseppe Piazzese –. Dopo una fase complessa, oggi possiamo finalmente parlare di ripartenza concreta».

Continua Piazzese: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Sìndaco, all’Assessore, agli uffici dell’Area Istruzione, ai tecnici, al RUP e ai dirigenti per il lavoro svolto con determinazione e senso di responsabilità.”

