Sarà il Marina Convention Center di Palermo a ospitare, giovedì 12 giugno, la giornata clou della quinta edizione del MID.MED Shipping & Energy Forum, una tra le manifestazioni nazionali di riferimento per il settore dello shipping, della logistica e dell’energia nel bacino mediterraneo.

Un appuntamento che quest’anno assume un valore ancor più centrale nel dibattito su transizione ecologica, rilancio dell’economia del mare e ridefinizione degli assetti energetici nel Mediterraneo, a partire proprio dal ruolo strategico della Sicilia come hub infrastrutturale e produttivo. Promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Occidentale e The International Propeller Clubs, organizzata da Clickutility Team e dal Propeller Club di Palermo, in collaborazione con Studio Comelli, il forum rappresenta il punto di convergenza tra imprese, istituzioni, autorità portuali, cluster produttivi e mondo della ricerca.

“L’importante evento ritorna a Palermo nella sua quinta edizione – hanno dichiarato Paolo Molinelli e Renato Coroneo, rispettivamente Presidente e vice del Propeller Club Port of Palermo – dopo le edizioni di Catania (2023) e Messina (2024), nella splendida cornice del molo Trapezoidale del porto, esempio mirabile di nuovo waterfront a servizio della città. Il porto di Palermo, crocevia marittimo del Mediterraneo e tra i più importanti scali crocieristici e delle “Autostrade del Mare”, è la logica destinazione per accogliere i rappresentanti istituzionali e del cluster marittimo in un consesso che tratterà di infrastrutture e di transizione energetica. Sarà anche l’occasione per porre l’accento sull’importanza del rilancio della cantieristica e dei servizi dell’economia del mare a livello siciliano nel porto di Palermo, dotato di un importante stabilimento della cantieristica e pioniere nelle operazioni “chirurgiche” di allungamento di navi crociera e traghetti, grazie ad un bacino da 400.000 tonnellate, uno dei pochi del sud Italia. Da ultimo, sarà anche l’occasione per approfondire il tema strategico e molto attuale della Sicilia come hub delle telecomunicazioni e dell’energia nel Mediterraneo”.

La giornata del 12 giugno si articolerà attorno a quattro macro-temi centrali: L’Italia mediterranea tra innovazione e transizione energetica; Il rilancio della cantieristica e dei servizi dell’economia del mare; La Sicilia come hub delle telecomunicazioni e dell’energia nel Mediterraneo; La Sicilia come hub logistico nel Mediterraneo.

Ad aprire i lavori, alle ore 9:30, Paolo Molinelli, presidente del Propeller Club Port of Palermo. Sono previsti gli interventi dell’ On. Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Umberto Masucci, Presidente, The International Propeller Clubs, Roberto Lagalla, Sindaco, Comune di Palermo, Luca Lupi, Segretario Generale, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Francesco di Sarcina, Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Ammiraglio Andrea Cottini, Comandante Comando Regionale Sicilia, Marina Militare, C.V (CP) Michele Maltese, Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e Brigida Morsellino, Presidente, The International Propeller Club – Port of Catania.

Alle ore 10:30, si entrerà nel vivo con il panel dedicato a “Il rilancio della cantieristica e dei servizi dell’economia del mare”. A condurre il confronto sarà Maurizio De Cesare, direttore della testata “Porto & Interporto”. Porteranno il loro contributo Antonino Viviano, Technical Engineer, AdSP Mare di Sicilia Occidentale, Gaetano Fortunato, Consigliere, Confindustria Nautica, Vincenzo Franza, Amministratore delegato, Caronte & Tourist, Luca Ottelli, Account Executive, T1 Solutions e Giovanni Cucchiara, Dirigente generale Dipartimento della Pesca mediterranea, Regione Siciliana.

“La Sicilia come hub delle telecomunicazioni e dell’energia nel Mediterraneo” sarà il panel che prenderà il via alle ore 12:00 A moderare sarà Giuseppe Manna, analista geopolitico. Interverranno. Roberto Sannasardo, Energy Manager, Regione Siciliana, Franco D’Alpa, Dirigente sezione tecnica, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Giuseppe Mobilia, Coordinatore area tecnica, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Pietro Coniglio, Managing Director, Italian Shipping & Logistics Agency, Donato Caiulo, Presidente Propeller Club port of Roma e Claudio Lubatti, Responsabile delle relazioni con l’ecosistema dell’innovazione, Intesa Sanpaolo Innovation Center.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00 si terrà la sessione dedicata a “La Sicilia come hub logistico del Mediterraneo”, guidato da Antonio Pandolfo, managing director di EST Terminal e vicepresidente di Assiterminal. Tra i relatori Mauro Nicosia, Presidente, Confetra Sicilia, Zeno D’Agostino, Presidente, Technital, Ivo Blandina, Presidente, Uniontrasporti, Alberto Cozzo, Presidente, Associazione Siciliana Operatori Spedizioni e Logistica, Luca Abatello, CEO, Circle Group, Fabio Piazza, CFO, BTR Simulators.

Chiuderanno il programma dei lavori, Umberto Masucci, Presidente, The International Propeller Clubs, Renato Coroneo, Vice Presidente, The International Propeller Club – Port of Palermo, Contramm. Rosario Marchese, Consigliere del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, e Responsabile, The International Propeller Club – Port of Messina (SEZ.).

“In un mondo attraversato da profonde trasformazioni ambientali, economiche e sociali, innovazione e transizione energetica – ha affermato Luca Lupi, segretario generale dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale – costituiscono le fondamenta di un nuovo paradigma di sviluppo, incentrato sull’equilibrio tra progresso tecnologico, tutela ambientale e benessere delle comunità. Il Mediterraneo, con la sua posizione strategica e la sua ricchezza culturale, economica e umana, si conferma oggi il cuore pulsante di nuove opportunità. È qui che le dinamiche globali si incontrano con le vocazioni locali, generando spazi fertili per sperimentare soluzioni innovative e modelli collaborativi. Proprio la collaborazione tra attori pubblici e privati, tra territori e nazioni, diventa lo strumento più potente per governare il cambiamento e trasformarlo in valore condiviso. Così come ripensare i modelli organizzativi, sociali e produttivi, è la chiave per dare forma a un’economia più verde, più resiliente e più giusta. Nei nostri porti stiamo già mettendo in pratica questa visione. Da noi la transizione energetica- conclude – ha preso forma attraverso l’elettrificazione delle banchine, l’efficientamento dei processi logistici e l’uso di tecnologie digitali per ridurre l’impatto ambientale. E l’innovazione è diventata quotidianità, al servizio della competitività e della sostenibilità. Il resto lo fa la Sicilia con le sue bellezze, una Sicilia che piace sempre di più e che il nostro lavoro rende sempre più contemporanea. Senza dimenticarne le radici”.

Con la sua quinta edizione, il MID.MED Shipping & Energy Forum rafforza il proprio ruolo di ponte tra Sicilia e Mediterraneo, tra economia reale e innovazione sostenibile, tra pubblico e privato, tra presente e futuro.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.