Verrà svelata al pubblico per la prima volta, in occasione della tre giorni dedicata alla Solennità di San Giovanni Battista, l’epigrafe di marmo recentemente ritrovata nel muro portante del Santuario Maria SS del Carmelo ai Decollati, nel quartiere Oreto di Palermo.



“Si tratta di una lapide di circa 1 metro per 60, risalente al 1909 e con iscrizione incisa- dichiara il Parroco del Santuario, Don Angelo Di Pasquale – Ritrovata in ottime condizioni la scorsa estate, è stata estratta dal muro in cui era incastrata, in una posizione poco in vista, affinché possa essere adeguatamente valorizzata ed esposta al pubblico”.



“Un inaspettato ritrovamento – tiene ad aggiungere Don Angelo – che ha sollecitato ulteriori ricerche, e poi portato alla luce nuovi rinvenimenti e altri importanti elementi delle struttura della Chiesa”.





Aspetti, questi, che verranno approfonditi, nel corso della conferenza “Il Santuario dei decollati. Storia, devozione e memoria delle Anime dei Corpi Decollati”, che si terrà martedì 23 giugno alle ore 20.30 nel Sacrato della Parrocchia Maria SS del Carmelo ai Decollati. Alla conferenza interverrà il Professore Valerio Bonanno, teologo e storico.



“Sarà l’occasione – dichiara il Professor Bonanno – non solo per ricostruire le vicissitudini storiche legate all’evoluzione del culto alle Anime dei Corpi Decollati, ma anche per presentare- grazie agli ultimi studi condotti – i dettagli di un’eccezionale scoperta storica e architettonica, che getta nuova luce non solo sul medesimo spazio sacro, ma anche sulle fasi storiche legate al suo ampliamento”.





La conferenza è solo uno degli appuntamenti inseriti nel cartellone per la Solennità di San Giovanni Battista e per il culto delle Anime Decollate, organizzato dalla Parrocchia Maria SS del Carmelo ai Decollati nel Santuario di via Decollati 2 a Palermo.



Oltre al programma religioso- che vedrà l’intervento, tra gli altri, anche del Vescovo emerito di Mazara del Vallo, Domenico Mogavero, che presiederà la Messa Solenne, animata dall’Ensemble Sicelides Musae, il 24 giugno alle ore 18- sono previste anche attività di intrattenimento per la comunità. In particolare, lunedì 22 giugno, a partire dalle ore 20.30, è prevista “Dolcezza in parrocchia, gara di dolci della tradizione siciliana”: gli appassionati di pasticceria potranno partecipare iscrivendosi gratuitamente presso la segreteria parrocchiale, i dolci verranno poi valutati da Chef Francesco Piparo, già nel cast del programma televisivo “La prova del cuoco” con Antonella Clerici.





Tra gli appuntamenti anche la serata di folclore siciliano con il gruppo Calicò Folk, le ballerine di Federica Greco in abiti tipici siciliani e Street Food palermitano.



Il programma per intero delle celebrazioni per la Solennità di San Giovanni Battista- 22- 23 e 24 giugno 2026, organizzazzato dal Santuario Maria SS del Carmelo ai Decollati:





Lunedì 22 Giugno:



– ore 10:30 Santo Rosario in siciliano dei Decollati.



– ore 11:00 Santa Messa presieduta da Don Massimiliano Turturici con la Comunità parrocchiale San Giuseppe Cafasso.



– ore 15:30 Santo Rosario in siciliano dei Decollati.



– ore 16:00 Santa Messa presieduta da Don Pino Pomi con le Comunità parrocchiali Santo Stanislao e Santo Ippolito.



– ore 17:30 Santo Rosario in siciliano dei Decollati.



– ore 18:00 Santa Messa presieduta da Don Emilio Cannata con le



Comunità parrocchiali Santa Chiara e Santa Teresa.



– ore 20:30 DOLCEZZA IN PARROCCHIA – Gara di torte e dolci



tipici siciliani con la partecipazione straordinaria



dello Chef Palermitano Francesco Piparo già nel cast del



programma televisivo “La Prova del Cuoco” di Antonella Clerici.



Martedì 23 Giugno:



– ore 10:30 Santo Rosario in siciliano dei Decollati.



– ore 11:00 Santa Messa presieduta da Don Andrea Iacolina con la



Comunità parrocchiale San Giacomo dei Militari.



– ore 15:30 Santo Rosario in siciliano dei Decollati.



– ore 16:00 Santa Messa presieduta da Don Giovanni Russo



con la Comunità parrocchiale Sacra Famiglia.



– ore 17:30 Santo Rosario dei Decollati.



– ore 18:00 Santa Messa presieduta da Don Alessandro Guarino con



la Comunità parrocchiale San Tarcisio.



– ore 20:30 – Conferenza IL SANTUARIO DEI DECOLLATI



Storia, devozione e memoria delle Anime dei Corpi Decollati con il



Prof. Valerio Bonanno Sacrato della Parrocchia.





Mercoledì 24 Giugno:



– ore 10:30 Santo Rosario in siciliano dei Decollati.



– ore 11:00 Santa Messa presieduta da Don Michele Giuffrida con la



Comunità parrocchiale San Michele Arcangelo.



– ore 15:30 Santo Rosario in siciliano dei Decollati.



– ore 16:00 Santa Messa presieduta da Don Sergio Ciresi con la



Comunità parrocchiale San Gaetano – Maria SS. del Divino Amore.



– Accoglienza dei fedeli con il Complesso Bandistico Maria SS Immacolata – Ficarazzi.



– ore 17:30 Santo Rosario dei Decollati.



– ore 18:00 Santa Messa solenne animata dall’Ensemble strumentale e vocale Sicelides Musae, presiede S. E. R. Mons Domenico Mogavero Vescovo emerito di Mazara del Vallo.



– ore 20:00 serata di Folclore Siciliano con il gruppo Calicò Folk, le ballerine di Federica Greco in abiti tipici siciliani e Street Food palermitano.



TUTTE LE ATTIVITA’ SARANNO SVOLTE NEL SACRATO DELLA PARROCCHIA



PER INFO E ADESIONI: Tel.: 351.3160058



E-mail: santuariodecollatipalermo@gmail.com

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