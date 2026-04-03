In merito alla situazione dell’ex Fabbrica chimica Arenella, è stato completato un intervento concreto ed efficace: i cancelli dell’area sono stati chiusi.

Si tratta di un risultato rilevante sotto il profilo della sicurezza , in quanto limita l’accesso non autorizzato e contribuisce anche alla prevenzione di incendi, che possono comportare rischi significativi per la salute pubblica.







L’intervento rappresenta una risposta concreta alle segnalazioni dei cittadini e dimostra l’importanza di mantenere alta l’attenzione su queste situazioni.



La chiusura dei cancelli costituisce quindi un passo significativo verso una gestione più sicura dell’area e una maggiore tutela della salute dei residenti.

Natale Puma, consigliere comunale di Palermo



Luogo: via mons. f. pottino , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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