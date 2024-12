Saranno il Gospel Project Choir, Annalisa Minetti e i Neri Per Caso ad allietare con tre differenti concerti, in tre suggestive cornici, il Natale dei palermitani, per creare un’atmosfera romantica, magica e avvolgente. Le manifestazioni ad ingresso gratuito si terranno domenica 15 dicembre, sabato 21 e domenica 29. I tre spettacoli sono organizzati dalla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo con il finanziamento dell’Assessorato alla Cultura del comune di Palermo.

Gospel Project Choir, domenica 15 dicembre ore 18

Si inizierà domenica 15 dicembre con il concerto natalizio del Gospel Project Choir. L’appuntamento è per le ore 18 all’oratorio Cosma e Damiano di via Sferracavallo 117 A, a Palermo. Il Gospel Project Choir nasce a Palermo nel Dicembre del 1994 come coro interconfessionale. È un coro multietnico che ha avuto al suo interno coristi provenienti da diverse parti del mondo e di varie confessioni religiose. È formato da 20 elementi, di cui 10 solisti. Eseguirà brani del repertorio Gospel e Spiritual tradizionali e moderni. Questo gruppo musicale attraverso il canto vuole testimoniare e diffondere la buona novella cioè il vangelo (Gospel) con uno spirito particolare quello mediterraneo. È già noto al grande pubblico per aver partecipato tra l’altro a concerti evento con Antonello Venditti, Joe Castellano, Blues Band e Harriet Lewis, i Pooh e Lina Sastri. Ha ricevuto il premio internazionale “Oscar del Mediterraneo” per la musica Gospel nell’anno 2006.

Annalisa Minetti sabato 21 dicembre ore 21

Si intitola ‘In Canto di Natale’ il concerto che Annalisa Minetti proporrà sabato 21 dicembre alle ore 21:00 nella speciale cornice della Chiesa San Giovanni dei Lebbrosi di via Salvatore Cappello 38 a Palermo. Attraverso una selezione di grandi classici natalizi e brani originali, arrangiati con gusto, Annalisa Minetti ci accompagnerà in un’esperienza intima e coinvolgente, dove ogni nota è intrisa di passione e sentimento. La sua voce, potente e calda, saprà emozionare il pubblico, risvegliando i ricordi e la magia che solo il Natale sa donare. Lo spettacolo è un’occasione per riflettere sui valori universali dell’amore, della solidarietà e della famiglia. Annalisa, con la sua storia di forza e resilienza, rappresenta un esempio straordinario di come affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione. La sua energia e il suo ottimismo contagioso si riversano in ogni esibizione, trasformando questo spettacolo in un momento di pura ispirazione. Sarà accompagnata da due musicisti di grande talento. Un vero e proprio dono natalizio, capace di toccare il cuore e far risplendere lo spirito delle feste. “In Canto di Natale” è un’esperienza che unisce musica, emozione e una forte componente spirituale, un percorso fatto di musica, parole, sentimenti, tradizioni, atmosfere, domande e risposte. Un dialogo fra voce recitante, voce cantante e musica. Una fiaba adatta a tutti, una pièce per in-cantare per un Natale dal sapore di rinascita e di condivisione.

Neri Per Caso domenica 29 dicembre ore 21

‘Natale per caso’ è il titolo dello spettacolo che i Neri Per Caso proporranno domenica 29 dicembre alle ore 21 nella Chiesa San Francesco Di Paola, in piazza San Francesco di Paola a Palermo. Un evento unico, capace di incantare, emozionare e portare il vero spirito del Natale direttamente nel cuore del pubblico. I Neri Per Caso rappresentano un fenomeno artistico che ha saputo reinventare il concetto di musica a cappella in Italia e oltre. Vincitori del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 1995 con il brano “Le ragazze”, il gruppo è diventato da subito un punto di riferimento per la loro abilità nel trasformare la voce in uno strumento musicale. Il Natale è un momento speciale e unico, un periodo dell’anno in cui le persone desiderano condividere gioia, calore e armonia con i propri cari. “Natale Per Caso” cattura perfettamente questa essenza attraverso un viaggio musicale che celebra i più famosi e amati brani natalizi, mediante una performance artistica di altissimo livello. Un progetto che narra veri e propri “racconti in musica” che riportano alla mente immagini di camini accesi, alberi di Natale addobbati e riunioni familiari cariche d’affetto. Ogni nota, ogni respiro ed ogni momento del concerto sono studiati per evocare sentimenti di gioia e speranza. La magia delle voci dei Neri Per Caso, capaci di intrecciarsi magistralmente, crea un’esperienza sonora che è, di per sé, un viaggio emotivo che arriva dritto al cuore. Lo spettacolo è concepito per essere inclusivo e universale: le melodie natalizie, reinterpretate dai Neri Per Caso, parlano a tutti, dai bambini agli anziani, dagli appassionati di musica agli spettatori occasionali.

Grazie alla scaletta che include i più iconici brani natalizi internazionali, il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera di festa, armonia e pace. Canzoni come “Jingle Bells”, “Silent Night”, “Feliz Navidad”, “Oh, Happy Day”, “White Christmas” e tante altre rivivranno attraverso le straordinarie voci dei Neri Per Caso, in un viaggio unico, inebriante e carico di emozione, arricchito ulteriormente dall’esecuzione di alcuni successi estratti dal loro repertorio di maggiore popolarità. Lo spettacolo sarà un momento in cui la tradizione incontra l’arte del canto che attraversa il tempo e riaccende la magia del Natale.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.