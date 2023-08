Altro importante appuntamento della rassegna “I Concerti di Palazzo Branciforte” in scena il 24 Agosto alle ore 21.00 con il concerto lirico Opera Areas che vede protagonisti Mira Dozio, Massimiliano Fichera e Onofrio Claudio Gallina al pianoforte. Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.

PROGRAMMA:

Wolfang Amadeus Mozart da “DON GIOVANNI”

Deh, vieni alla finestra

La ci darem la mano

Giuseppe Verdi da “UN BALLO IN MASCHERA”

Eri tu che macchiavi quell’anima

Gaetano Donizetti da “LUCIA DI LAMMERMOOR”

Regnava nel silenzio

Giacomo Puccini da “GIANNI SCHICCHI”

O mio babbino caro

Vincenzo Bellini da “I PURITANI”

Ah sempre io ti perdei

Gioacchino Rossini da “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”

Largo al Factotum

Giacomo Puccini da “LA BOHEME”

Quando m’en vo

Giuseppe Verdi da “LA TRAVIATA”

Madamigella Valery

Di Provenza il mar il suol

Addio del passato

Per la Jazz Section il 26 salirà sul placo la voce del noto speaker radiofonico Nick The Nightfly, per continuare con Anna Bonomolo, Jany McPherson e chiudere con Diego Spitaleri.

