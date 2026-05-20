Il delegato di Palermo dell’Associazione Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, il cavaliere Nicola Barretta, ha incontrato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, nella sede del Rettorato allo Steri nella giornata di lunedì.

Per l’occasione, il delegato dell’associazione ha donato al Rettore un crest in ceramica, simbolo di stima e collaborazione tra le due realtà, attualmente impegnate nella fase di co-progettazione della quinta edizione dell’iniziativa di Terza Missione “Università diffusa”, finalizzata alla valorizzazione culturale e sociale del territorio.





Il progetto dell’Ateneo, che si svolgerà tra ottobre e dicembre 2026 nei quartieri periferici della città, promuove percorsi di formazione gratuiti e aperti a tutti, con l’obiettivo di rigenerare il tessuto culturale e civico delle aree più fragili, contrastare la povertà educativa e favorire l’inclusione sociale.

In particolare, la collaborazione con l’Unione Insigniti al Merito si articolerà in otto incontri pubblici, della durata di 2 ore e mezza ciascuno, dedicati alla Costituzione quale riferimento civile e culturale per il contrasto alle mafie, capace di tradurre i principi di legalità, uguaglianza, libertà, solidarietà e partecipazione in pratiche concrete di cittadinanza attiva.





“Questo incontro – ha sottolineato il cav. Barretta- rappresenta un importante momento di dialogo e condivisione istituzionale. La collaborazione con l’Università di Palermo rafforza il nostro impegno nella diffusione dei valori del merito, della solidarietà e della partecipazione attiva alla vita sociale”.

“L’Università – ha concluso il rettore Midiri – deve essere sempre più aperta alla città e alle associazioni che operano con spirito di servizio e attenzione verso la collettività. Fare rete con realtà impegnate nella promozione dei valori civici e culturali rappresenta un elemento fondamentale per la crescita del territorio e delle nuove generazioni”.

La delegazione dell’U.I.R. era composta anche da Fabio Sangiorgio e Salvatore Pecoraro.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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