Due appuntamenti, dal 10 al 13 settembre, per promuovere innovazione, competenze e doppia transizione e rafforzare il dialogo con imprese e cittadini

Avvicinare imprese e cittadini alle opportunità offerte dall’innovazione e accompagnare il tessuto economico del territorio nei percorsi di trasformazione digitale ed ecologica. È questo il filo conduttore della partecipazione della Camera di Commercio Palermo Enna, con l’Info Point del Punto Impresa Digitale (PID), al Palermo Comic Convention, ai Cantieri Culturali alla Zisa, e alla manifestazione “Madrèa, la festa della cooperazione”, a Villa Filippina, entrambi da giovedì 10 a domenica 13 settembre. Due occasioni di incontro con pubblici differenti, accomunate dalla volontà della Camera di Commercio di portare i propri servizi sempre più vicino alle imprese, agli operatori economici e alla comunità.





Il Palermo Comic Convention, tra i principali eventi dedicati al fumetto e alla cultura pop, riunisce ogni anno migliaia di appassionati attraverso incontri con artisti e ospiti internazionali, mostre, cosplay, gaming, e-sport, musica e attività legate al cinema, all’animazione e all’intrattenimento. Un contesto particolarmente significativo per raccontare il rapporto tra creatività, tecnologia e nuove competenze. Attraverso l’Info Point, il Punto Impresa Digitale presenterà i propri servizi gratuiti a sostegno della transizione digitale ed ecologica, fornendo informazioni sulle iniziative rivolte alle imprese e sulle opportunità legate all’innovazione. Sarà inoltre possibile approfondire gli strumenti di digital assessment, utili a valutare il livello di maturità digitale di un’impresa e a individuare possibili percorsi di crescita, innovazione e sviluppo delle competenze.

Parallelamente, la Camera di Commercio sarà presente a “Madrèa, la festa della cooperazione”, ospitata a Villa Filippina, dove il Punto Impresa Digitale allestirà uno spazio dedicato all’incontro con imprese, operatori e visitatori. La manifestazione propone incontri, attività ed esperienze dedicate al mondo della cooperazione e rappresenta un momento di confronto sulle realtà produttive che contribuiscono alla crescita economica e sociale del territorio.

La presenza del PID consentirà di illustrare servizi e iniziative della Camera di Commercio a sostegno delle imprese, con particolare attenzione ai percorsi della doppia transizione, digitale ed ecologica, e di raccogliere esigenze, esperienze e prospettive degli operatori. L’obiettivo è rafforzare il rapporto diretto con il tessuto imprenditoriale e favorire una maggiore conoscenza degli strumenti disponibili per affrontare le trasformazioni in corso.





“Il Palermo Comic Convention e ‘Madrèa, la festa della cooperazione’ – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna – rappresentano due occasioni diverse ma complementari per rafforzare il nostro rapporto con il territorio. Il primo valorizza creatività, innovazione e cultura digitale, offrendo l’opportunità di avvicinare imprese e cittadini alle nuove tecnologie, mentre il secondo dà visibilità alle realtà cooperative e consente un confronto diretto con imprese e operatori per coglierne esigenze, prospettive e opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è la promozione di una cultura dell’innovazione accessibile e concreta, favorendo occasioni di confronto e accompagnamento per le imprese nei processi di trasformazione e crescita”, conclude Albanese.





“Le due manifestazioni – aggiunge Guido Barcellona, segretario generale della CCIAA Palermo Enna – rappresentano, seppur in contesti diversi, importanti occasioni di incontro con imprese, cittadini e operatori. A ‘Madrèa, la festa della cooperazione’ il Punto Impresa Digitale sarà uno spazio di dialogo con il mondo cooperativo e produttivo, mentre al Palermo Comic Convention sarà l’occasione per parlare di innovazione, tecnologia e nuove competenze, illustrando servizi e opportunità che il digitale offre alla crescita delle imprese e del territorio”.

Per maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen, il profilo LinkedIn https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ o il profilo Instagram https://www.instagram.com/pidpaen/.

Luogo: Palermo, Via E. Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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