Un concerto di Natale a ritmo di Swing: ad organizzarlo, sabato 21 dicembre alle ore 17,30, la venerabile compagnia di Sant’Onofrio Re Eremita e Il Caf Udicon Fns Pa Seralcadi di via Judica 27 a Palermo, presso Chiesa storica di Sant’Onofrio Re in piazza Sant’Onofrio per condividere insieme la gioia del Natale e per il piacere di scambiarsi gli auguri.



Il concerto swing sarà eseguito da Gianni Mazzola alla chitarra, Roy Pecorella al pianoforte, Andrea Lo Gerfo alla batteria.

In occasione si potrà visitare il presepe allestito nella storica chiesa con l’altare del quindicessimo secolo di Zoppo di Gangi detto il “Cieco di Palermo” il quadro di Maria Santissima del Rosario di Pompei, la statua di San Biagio e le due bacheche degli ex voto di Sant’Onofrio e San Biagio.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.