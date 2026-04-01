Si è tenuto ieri, un incontro tra il Coordinatore Nazionale Confintesa L.C. – O.D., Prof.ssa R. Cavasino e il Provveditore dell’Ambito Territoriale di Palermo.

L’incontro ha avuto esito positivo, con l’amministrazione che ha rassicurato che non ci saranno tagli ai posti in organico e che verrà garantita la massima autonomia ai Gruppi di Lavoro Operativo (GLO).

La Prof.ssa R. Cavasino ha espresso la soddisfazione di Confintesa L.C. per le rassicurazioni ricevute e ha sottolineato l’importanza del dialogo e del confronto costante tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali.



“L’incontro di oggi è un esempio di come il dialogo e la collaborazione possano portare a risultati positivi per tutti”, ha dichiarato la Prof.ssa R. Cavasino. Siamo fiduciosi che l’amministrazione continuerà a lavorare con noi per garantire la qualità dell’insegnamento e la stabilità degli organici”.

L’Ambito Territoriale di Palermo ha espresso la propria disponibilità a continuare a lavorare con la nostra sigla per affrontare le sfide future e garantire il successo dell’istruzione pubblica.

Luogo: Segreteria Provinciale Confintesa L.C. Palermo, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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