



Il parcheggio Mongibello di Mondello, a Palermo, potrebbe aprire in anticipo rispetto ai tempi previsti. La richiesta è stata avanzata dalla consigliera Meli, che ha proposto di anticipare l’apertura della struttura al 1° maggio 2026, rispetto alla data stabilita in prima nell’ordinanza n 944 del 05-06/2008 al 01 giugno e poi successivamente modificata al 15 giugno 2026, come stabilito dall’ordinanza n. 1058 del 1° luglio 2025.

La proposta nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che il parcheggio riveste all’interno del piano di mobilità urbana della città. Secondo la consigliera, anticiparne l’entrata in funzione rappresenterebbe un intervento concreto per migliorare la gestione dei flussi di traffico, soprattutto in vista dell’aumento degli spostamenti tipico della stagione primaverile, dell’incremento delle attività commerciali, del flusso dei villeggianti e della domanda di servizi alberghieri.

«Anticipare l’apertura del parcheggio Mongibello – dichiara la consigliera Meli – rappresenta una misura concreta per migliorare la gestione dei flussi di traffico, soprattutto in vista della stagione primaverile e dell’aumento della mobilità urbana».

Nell’istanza presentata si richiede inoltre all’azienda municipalizzata AMAT di attivarsi tempestivamente per predisporre tutte le operazioni necessarie a rendere effettivo il provvedimento, qualora venisse approvato. L’obiettivo è garantire che la struttura sia operativa già all’inizio di maggio, contribuendo così ad alleggerire la pressione sul traffico cittadino in un periodo particolarmente delicato.

La decisione finale spetterà ora agli organi competenti, chiamati a valutare la fattibilità tecnica e organizzativa dell’anticipo richiesto.

Luogo: Palermo , PALERMO, SICILIA

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